2022 YÖKDİL 2 ne zaman yapılacak? 2022 YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl alınır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına girerek dil becerilerini ölçmek isteyen adaylar şimdiden sınava ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. YÖKDİL 2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranını sürekli güncelleyen adaylar, ÖSYM sınav takvimi ile YÖKDİL 2 sınavının ne zaman olacağına ilişkin açıklama için gözlerini duyurulara çevirdi. Peki, YÖKDİL 2 ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?