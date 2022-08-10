2022 YÖKDİL 2 ne zaman yapılacak? 2022 YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl alınır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına girerek dil becerilerini ölçmek isteyen adaylar şimdiden sınava ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. YÖKDİL 2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranını sürekli güncelleyen adaylar, ÖSYM sınav takvimi ile YÖKDİL 2 sınavının ne zaman olacağına ilişkin açıklama için gözlerini duyurulara çevirdi. Peki, YÖKDİL 2 ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
YÖKDİL BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?
ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL başvuruları 6 - 18 Temmuz tarihleri arasında alındı. YÖKDİL geç başvuruları ise 26 Temmuz 2022 tarihinde tamamlandı.
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL sonuçları 16 Eylül günü açıklanacak.
Adaylar YÖKDİL sınav sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenebilecek.
YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
YÖKDİL sınav giriş yerleri belgesi henüz yayınlanmadı. ÖSYM konu ile ilgili açıklama yaptığında güncel hali haberimizde yer alacak.
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