Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) başvuruları, bugün itibarıyla başladı. ÖSYM'nin yaptığı son dakika açıklaması ile başvuru kılavuzu yayınlanırken başvuru ekranı da erişime açıldı. Yüksek lisans ve doktora için zorunlu olan yabancı dil sınavlarından biri olan YÖKDİL başvuru tarihi ve ücreti, gündemde en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Adaylar, başvurularını ÖSYM AİS üzerinden 18 Temmuz tarihine kadar yapabilecek. Peki 2022 YÖKDİL başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte 2022 YÖKDİL/2 başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu!