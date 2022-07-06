Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) başvuruları, bugün itibarıyla başladı. ÖSYM'nin yaptığı son dakika açıklaması ile başvuru kılavuzu yayınlanırken başvuru ekranı da erişime açıldı. Yüksek lisans ve doktora için zorunlu olan yabancı dil sınavlarından biri olan YÖKDİL başvuru tarihi ve ücreti, gündemde en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Adaylar, başvurularını ÖSYM AİS üzerinden 18 Temmuz tarihine kadar yapabilecek. Peki 2022 YÖKDİL başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte 2022 YÖKDİL/2 başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu!
2022 YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 YÖKDİL/2 başvurularının başladığını duyurdu. Akabinde YÖKDİL başvuru ekranı ve kılavuzu da adayların erişimine açıldı. Sürece ilişkin detaylara aşağıdaki linkte yer alan kılavuzdan ulaşabilirsiniz.
YÖKDİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2022 YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ
28 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2022 YÖKDİL/2 için başvurular, 6 – 18 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular ise 26 Temmuz 2022 tarihinde alınacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
YÖKDİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.
Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
2022 YÖKDİL/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Akademik kariyer hedefleyen ve yabancı dil seviyelerini kanıtlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı YÖKDİL/2 sınavı başvuru ücreti, 185,00 TL olarak belirlendi. Ücret ödeme için son gün, 19 Temmuz 2022.