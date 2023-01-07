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Giriş Tarihi: 8.1.2023

2022’de 1 milyon kişi saç ektirmek için Türkiye’ye geldi

Türkiye Yüzyılı'na sağlık turizminde yeni rekorlar kırarak giren ülkemizin bu alandaki 2023 hedefi 5 milyar dolar 2022'deki 4 milyar dolarlık cironun yarısı saç ekimi hizmetlerinden. Diş ve estetikte de lider ülke konumuna ulaşmak üzereyiz

2022’de 1 milyon kişi saç ektirmek için Türkiye’ye geldi
Uluslararası sağlık turizmi markası "Health Türkiye" ile Cumhuriyet'in yeni yüzyılına güçlü bir giriş yapan Türkiye, 2022'de bu alanda 4 milyar dolarlık bir hizmet ihracatı cirosuna ulaştı. Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, "2022 cirosunun yarısı saç ekimi hizmetlerinden elde edildi. Ortalama bir hastanın saç ekiminde bıraktığı dövizin 2 bin dolar olduğunu varsayarsak 2022 yılında 1 milyon kişinin saç ekimi için Türkiye'ye geldiğini söyleyebiliriz" dedi.




2023'te Türkiye'nin 5 milyar dolarlık bir sağlık hizmeti ihracatı hedeflediğini söyleyen Terziler, "Türkiye'nin sağlık altyapısı çok güçlü. Doktorlarımız ve yardımcı sağlık personelimizle toplam kaliteyi üst düzeye çıkardık. Bütün dünya bunu gözlemleme şansı yakaladı. Şu an Avrupa kıtasından çok ciddi bir talep alıyoruz. Devletler arasında sigorta anlaşmaları yapılarak yabancıların ülkemizde sağlık hizmeti alması noktasında çalışmalar yürütülüyor. Türkiye, özellikle de İstanbul dünyanın sağlık turizmi başkenti olma hedefine emin adımlarla ilerliyor" dedi.




KAPLICALARA BÜYÜK İLGİ
Sağlık turizmi sektörünün yakın hedefinin 20 milyar dolarlık bir rakama ulaşmak olduğunu söyleyen Terziler, "Diş hizmetleri de yaygınlaşıyor. Türkiye'nin birçok noktasında diş kliniklerinin açıldığını görüyoruz. Yabancı turistlerin kaplıca turizmine de büyük ilgisi var. Estetik cerrahisinde de 400 milyon dolar seviyelerini yakaladık" diye konuştu. AA

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2022’de 1 milyon kişi saç ektirmek için Türkiye’ye geldi
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