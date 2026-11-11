2024 EKPSS branş bazında sıralamalar güncellendi! EKPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?

Engelli kamu personeli adaylarının kendi branşlarındaki yerini gösteren EKPSS sıralama bilgileri yenilendi. ÖSYM tarafından yapılan güncellemeyle birlikte 2024 EKPSS'ye giren adaylar, güncel branş sıralamalarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 11 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı duyuruyla 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) ait branş bazında sıralamaların güncellendiğini bildirdi.
Kamu personeli olarak atanmak isteyen adaylar, sınav puanlarına göre oluşturulan güncel sıralamalarını ÖSYM'nin elektronik sistemi üzerinden inceleyebilecek.
Adayların ais.osym.gov.tr adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekecek. Oturum açıldıktan sonra 2024 EKPSS'ye ait branş bazında sıralama bölümünden güncel bilgiler görüntülenebiliyor.
Branş bazında sıralama, EKPSS'ye giren adayların kendi eğitim alanlarındaki diğer katılımcılar arasında hangi başarı düzeyinde bulunduğunu gösteriyor. Bu bilgiler, adayların yalnızca sınav puanlarını değil, aynı alanda sınava giren kişiler arasındaki yerlerini de değerlendirmelerine yardımcı oluyor.
ÖSYM, 11 Kasım 2026 tarihinde 2024 EKPSS sıralamalarının güncellenmesinin yanı sıra 2026 EKPSS'ye katılan adayların branş bazında sıralamalarını da erişime açtı. Böylece her iki sınav yılına ilişkin branş sıralaması bilgileri aynı gün adayların kullanımına sunuldu.
2026 EKPSS'ye giren adaylar da güncel sıralamalarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabiliyor.
2024-EKPSS: Branş Bazında Sıralamaların Güncellenmesi https://t.co/iwPqJOX6fU https://t.co/6u9GxPAlkI— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) November 11, 2026