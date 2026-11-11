2024 EKPSS branş bazında sıralamalar güncellendi! EKPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?

EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralama, EKPSS'ye giren adayların kendi eğitim alanlarındaki diğer katılımcılar arasında hangi başarı düzeyinde bulunduğunu gösteriyor. Bu bilgiler, adayların yalnızca sınav puanlarını değil, aynı alanda sınava giren kişiler arasındaki yerlerini de değerlendirmelerine yardımcı oluyor.