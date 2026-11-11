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Giriş Tarihi: 11.11.2026 16:17

2024 EKPSS branş bazında sıralamalar güncellendi! EKPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?

ÖSYM, 2024 EKPSS'ye katılan adayların branş bazında sıralamalarını güncelledi. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, kendi alanlarındaki başarı sıralamalarını yeniden kontrol edebilecek. Peki, EKPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? İşte, sorgulama ekranı...

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2024 EKPSS branş bazında sıralamalar güncellendi! EKPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?
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Engelli kamu personeli adaylarının kendi branşlarındaki yerini gösteren EKPSS sıralama bilgileri yenilendi. ÖSYM tarafından yapılan güncellemeyle birlikte 2024 EKPSS'ye giren adaylar, güncel branş sıralamalarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebilecek.

2024 EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR GÜNCELLENDİ!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 11 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı duyuruyla 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) ait branş bazında sıralamaların güncellendiğini bildirdi.

Kamu personeli olarak atanmak isteyen adaylar, sınav puanlarına göre oluşturulan güncel sıralamalarını ÖSYM'nin elektronik sistemi üzerinden inceleyebilecek.

EKPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adayların ais.osym.gov.tr adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekecek. Oturum açıldıktan sonra 2024 EKPSS'ye ait branş bazında sıralama bölümünden güncel bilgiler görüntülenebiliyor.

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EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralama, EKPSS'ye giren adayların kendi eğitim alanlarındaki diğer katılımcılar arasında hangi başarı düzeyinde bulunduğunu gösteriyor. Bu bilgiler, adayların yalnızca sınav puanlarını değil, aynı alanda sınava giren kişiler arasındaki yerlerini de değerlendirmelerine yardımcı oluyor.

2026 EKPSS BRANŞ SIRALAMALARI DA YAYIMLANDI

ÖSYM, 11 Kasım 2026 tarihinde 2024 EKPSS sıralamalarının güncellenmesinin yanı sıra 2026 EKPSS'ye katılan adayların branş bazında sıralamalarını da erişime açtı. Böylece her iki sınav yılına ilişkin branş sıralaması bilgileri aynı gün adayların kullanımına sunuldu.

2026 EKPSS'ye giren adaylar da güncel sıralamalarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabiliyor.

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2024 EKPSS branş bazında sıralamalar güncellendi! EKPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?
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