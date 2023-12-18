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Giriş Tarihi: 19.12.2023

2024 yılında 100 akıllı kütüphane açılacak

2018'den bu yana halk kütüphanelerinde devrim niteliğinde çalışmalara imza atan bakanlık, yeni yılda bu alandaki dijital dönüşümü hızlandırmayı hedefliyor. Bu kapsamda önümüzdeki yıl yurt genelinde, yapay zekâ temelli 100 akıllı kütüphanenin açılması planlanıyor

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
2024 yılında 100 akıllı kütüphane açılacak
Sanal gerçekliğe sahip dijital kitaplar, video kitap platformları, süreli yayın veri tabanı ve akıllı rezervasyon sistemleri gibi pek çok yenilikçi özelliği içinde barındıracak olan son teknoloji kütüphaneler, uzaktan doküman sağlama imkânını da ziyaretçilerine sunacak. Sesli kitap, e-kitap ve akıllı otomasyon sistemlerini de hizmete açacak olan ilim yuvaları, hem kitapseverlere hem de akademi dünyasına yeni bir soluk getirecek.



5 YILDA BÜYÜK SIÇRAMA
Kültür ve Turizm Bakanlığı, son 5 yılda kendisine bağlı halk kütüphanelerinde büyük bir atılıma imza attı. 2018'de yaklaşık 321 bin metrekare olan kütüphane kullanım alanı, 2023 yılında yüzde 59 artarak 510 bin metrekareye yükseldi. Bakanlık bu çerçevede 2028 hedefini ise '800 bin metrekare' olarak belirledi. 5 yılda kütüphanelerdeki oturma kapasitesi 97 bin kişiden 135 bin kişiye, üye sayısı ise 2.8 milyon kişiden 5.6 milyon kişiye tırmandı. Kitap sayısı 19 milyondan 24 milyona çıkarken, kullanıcıların ayağına hizmet götüren gezici kütüphanelerin sayısı ise 80'i aştı.

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2024 yılında 100 akıllı kütüphane açılacak
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