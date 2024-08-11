2024’ü uzay yılı olarak yaşıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Uludağ'da düzenlenen ve bugün sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. TÜBİTAK'ın 26 yıldır gökyüzü gözlem etkinlikleri düzenlediğini belirten Kacır, önceki yıllarda Antalya, Diyarbakır ve Erzurum dahil Türkiye'nin farklı noktalarının ardından bu yıl ilk kez Bursa'da bu etkinliği icra ettiklerini söyledi. Bu yıl sadece 1 hafta çağrıda bulunmalarına rağmen yaklaşık 15 bin ile rekor sayıda başvuru aldıklarını vurgulayan Kacır, "Bunun, Türkiye'nin 2024'ü adeta uzay yılı olarak yaşmasının doğal bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2024'ün ilk haftalarında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na 18 günlük yolculuğa çıkmış ve 13 farklı bilimsel deneyi orada icra etmişti. Böylelikle Türkiye'nin insanlı ilk Uzay Bilim Misyonu'nu gerçekleşti" diye konuştu.