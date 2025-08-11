2025 DGS sonuç sorgulama ekranı: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden görüntülenir?

2025 DGS sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçişini sağlayan Dikey Geçiş Sınavı sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından yoğun ilgi görüyor. Sınavda başarı gösteren adaylar, lisans programlarına geçiş yaparak eğitimlerine devam edecek. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 DGS sonuç sorgulama ekranı.