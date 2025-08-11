2025 DGS sonuç sorgulama ekranı: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden görüntülenir?

2025 DGS sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçişini sağlayan Dikey Geçiş Sınavı sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından yoğun ilgi görüyor. Sınavda başarı gösteren adaylar, lisans programlarına geçiş yaparak eğitimlerine devam edecek. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 DGS sonuç sorgulama ekranı.
ÖSYM, 2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanacağı tarihi resmi takvim üzerinden paylaştı.
Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, 14 Ağustos 2025 tarihinde sonuçlarına erişebilecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerin Eylül ayı içerisinde alınması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 18-24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.