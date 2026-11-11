2026-2027 VGM burs sonuçları belli oldu! İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için burs sorgulama ekranı

VGM BURSLARI NE ZAMAN YATACAK, İLK ÖDEME HANGİ AY YAPILACAK?

Burs almaya hak kazanan öğrenciler için ödeme işlemleri, gerekli belgelerin teslim edilmesi ve banka hesaplarının tanımlanmasının ardından başlayacak. VGM'nin uygulamasına göre ilk ödeme, hesap açılış işlemleri tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilecek. Ancak 2026-2027 döneminin ilk ödemesi için kesin bir gün henüz duyurulmadı.