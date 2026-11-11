2026-2027 VGM burs sonuçları belli oldu! İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için burs sorgulama ekranı

2026-2027 VGM ortaöğrenim eğitim yardımı başvurularında değerlendirme işlemleri tamamlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğünün sonuçları erişime açmasıyla birlikte öğrenciler, burs hakkı kazanıp kazanmadıklarını resmi sorgulama ekranından öğrenebilecek.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim yılında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek eğitim yardımı sonuçlarını 11 Kasım Çarşamba günü açıkladı. 6-20 Ekim tarihleri arasında alınan başvuruların incelenmesi tamamlanırken burs hakkı kazanan öğrenciler için sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı.
Eğitim yardımı için müracaat eden öğrenciler, başvuru durumlarını Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Başvuru sahiplerinin www.vgm.gov.tr adresine giriş yaparak 2026-2027 eğitim yılı burs duyurusunu açması gerekiyor.
Sonuç ekranında eğitim yardımı almaya hak kazandığı belirtilen öğrenciler için belge teslimi ve banka hesabı işlemleri başlayacak. Burs ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla gerekli evrakların, öğrencinin okulunun bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ulaştırılması gerekiyor.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim yardımı, ailelerin eğitim giderlerine katkı sağlamak amacıyla karşılıksız olarak veriliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünün açıkladığı tutara göre 2026-2027 eğitim yılında ortaöğrenim bursundan yararlanmaya hak kazanan öğrencilere aylık 1.750 TL ödeme yapılacak.
Burs almaya hak kazanan öğrenciler için ödeme işlemleri, gerekli belgelerin teslim edilmesi ve banka hesaplarının tanımlanmasının ardından başlayacak. VGM'nin uygulamasına göre ilk ödeme, hesap açılış işlemleri tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilecek. Ancak 2026-2027 döneminin ilk ödemesi için kesin bir gün henüz duyurulmadı.