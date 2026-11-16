2026 ALES 3 ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi duyurusu bekleniyor!

2026 ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın üçüncü oturumu, 29 Kasım Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Yılın son ALES oturumuna katılacak adaylar için sınav tarihinin yanı sıra bina ve salon bilgilerinin açıklanması da bekleniyor.