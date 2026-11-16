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Giriş Tarihi: 16.11.2026 12:28

2026 ALES 3 ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi duyurusu bekleniyor!

Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim hedefiyle ALES'e hazırlanan adaylar, yılın son oturumu öncesinde bina ve salon bilgilerini öğrenmek istiyor. Başvuru döneminin tamamlanmasıyla birlikte ÖSYM'nin giriş belgelerini ne zaman erişime açacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 ALES 3 ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu?

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2026 ALES 3 ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi duyurusu bekleniyor!
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7-15 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınan ALES 3 oturumu için geri sayım başladı. Giriş belgelerinin yayımlanmasını bekleyen adaylar için sınavın yapılacağı gün ve saat, ÖSYM'nin yayımladığı takvimde yerini aldı.

2026 ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın üçüncü oturumu, 29 Kasım Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Yılın son ALES oturumuna katılacak adaylar için sınav tarihinin yanı sıra bina ve salon bilgilerinin açıklanması da bekleniyor.

ALES 3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Önceki oturumlarda belgelerin sınavdan yaklaşık 10 gün önce yayımlanması nedeniyle kasım ayının ikinci yarısında duyuru yapılması bekleniyor. Giriş belgelerinin yayımlandığına ilişkin açıklama, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

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ALES 3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM'nin duyurusunun ardından sınava giriş belgeleri ais.osym.gov.tr adresindeki Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak ilgili oturuma ait belgeyi görüntüleyebilecek.

ALES 3 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ALES 3 oturumunda adaylara 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yöneltilecek. Soruların yanıtlanması için 150 dakika (2 saat 30 dakika) süre tanınacak.

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı takvimde ALES 3 sonuç tarihi 17 Aralık Perşembe olarak yer alıyor. Sınava katılan adaylar, sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanlarını sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenebilecek.

Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek. Adaylara ayrıca posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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2026 ALES 3 ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi duyurusu bekleniyor!
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