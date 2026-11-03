2026 AÖL sınav tarihleri: MEB takvimi ile AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AÖL 1. dönem sınavları öncesinde öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Açık Öğretim Lisesi kapsamında öğrenim gören adaylar, sınav takvimine göre çalışmalarını şekillendirmek ve süreçte herhangi bir aşamayı kaçırmamak için araştırmalarını hızlandırdı. MEB tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda sınavlara ilişkin ayrıntılar gündeme geldi.