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Giriş Tarihi: 3.11.2026 09:05 Son Güncelleme: 3.11.2026 09:08

2026 AÖL sınav tarihleri: MEB takvimi ile AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte?

2026 AÖL 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimini yakından takip ediyor. Dönem derslerini tamamlayarak mezuniyet hedefleyen adaylar, sınav hazırlıklarını planlamak için AÖL sınav tarihlerine ilişkin ayrıntıları araştırıyor.

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2026 AÖL sınav tarihleri: MEB takvimi ile AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte?
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AÖL 1. dönem sınavları öncesinde öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Açık Öğretim Lisesi kapsamında öğrenim gören adaylar, sınav takvimine göre çalışmalarını şekillendirmek ve süreçte herhangi bir aşamayı kaçırmamak için araştırmalarını hızlandırdı. MEB tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda sınavlara ilişkin ayrıntılar gündeme geldi.

2026 AÖL sınav tarihleri: MEB takvimi ile AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yüz yüze sınavları

1. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 14.00'te yapılacaktır.

2026 AÖL sınav tarihleri: MEB takvimi ile AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ALINIR?

Adaylar, 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

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2026 AÖL sınav tarihleri: MEB takvimi ile AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte?

1. DÖNEM AÖL E-SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem e-Sınavı 28 Kasım 2026– 18 Ocak 2027 tarihleri arasında yapılacaktır.

e-Sınav Randevu Tarihleri: 10 ve daha az ders seçen öğrencilerin randevu işlemleri 2–16 Kasım 2026 tarihleri arasında AÖL Öğrenci Giriş Sistemi üzerinden yapılacaktır.

Sınav Sonuçları: 21 Ocak 2027 tarihinde açıklanacaktır.

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