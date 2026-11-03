2026 AÖL sınav tarihleri: MEB takvimi ile AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AÖL 1. dönem sınavları öncesinde öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Açık Öğretim Lisesi kapsamında öğrenim gören adaylar, sınav takvimine göre çalışmalarını şekillendirmek ve süreçte herhangi bir aşamayı kaçırmamak için araştırmalarını hızlandırdı. MEB tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda sınavlara ilişkin ayrıntılar gündeme geldi.
Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yüz yüze sınavları
1. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 14.00'te yapılacaktır.
Adaylar, 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
Açık Öğretim Kurumları 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem e-Sınavı 28 Kasım 2026– 18 Ocak 2027 tarihleri arasında yapılacaktır.
e-Sınav Randevu Tarihleri: 10 ve daha az ders seçen öğrencilerin randevu işlemleri 2–16 Kasım 2026 tarihleri arasında AÖL Öğrenci Giriş Sistemi üzerinden yapılacaktır.
Sınav Sonuçları: 21 Ocak 2027 tarihinde açıklanacaktır.