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Giriş Tarihi: 27.10.2026 08:39

2026 Ballon d'Or'un sahibi belli oldu! Ballon d'Or 2026 kim kazandı? İşte adaylar ve kazanan isim

Ballon d'Or 2026 ödül töreni gerçekleştirildi ve futbol dünyasının merakla beklediği sonuçlar açıklandı. Harry Kane, Kylian Mbappe, Lamine Yamal ve Lionel Messi gibi yıldızların yarıştığı erkekler kategorisinde zirvenin sahibi belli oldu. Kadınlar kategorisinde de ödülün kime verildiği netleşirken gözler, açıklanan sıralamalara çevrildi. Peki, Ballon d'Or 2026 kim kazandı?

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2026 Ballon d’Or’un sahibi belli oldu! Ballon d’Or 2026 kim kazandı? İşte adaylar ve kazanan isim
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2026 Ballon d'Or ödülleri sahiplerini buldu. Dünya futbolunun en iyilerinin belirlendiği gecede aday listesi gündem oldu. Londra'da düzenlenen törende erkekler ve kadınlar kategorilerinin sonuçları açıklanırken futbolseverler, Altın Top yarışının kazananlarını ve diğer ödüllerin sahiplerini araştırmaya başladı.

BALLON D'OR 2026'YI KİM KAZANDI?

2026 Ballon d'Or ödülünün erkekler kategorisindeki kazananı Harry Kane oldu. Bayern Münih formasıyla etkili bir sezon geçiren İngiliz yıldız, kulübü ve milli takımı adına toplam 65 maçta 73 gol kaydetti. Kane, bu performansıyla kariyerinin ilk Altın Top ödülüne uzandı.

BALLON D'OR 2026 SIRALAMASI NASIL OLUŞTU?

Erkekler kategorisinde ilk üç sırada Harry Kane, Kylian Mbappe ve Lamine Yamal yer aldı. İlk beşi ise Rodri ve Lionel Messi tamamladı.

1. Harry Kane
2. Kylian Mbappe
3. Lamine Yamal
4. Rodri
5. Lionel Messi

KADINLAR BALLON D'OR 2026'YI KİM KAZANDI?

Kadınlar kategorisinde Altın Top ödülünü İspanyol yıldız Alexia Putellas kazandı. Barcelona ile başarılı bir sezon geçiren Putellas, kariyerinde üçüncü kez bu ödüle layık görüldü. Daha önce 2021 ve 2022 yıllarında da Ballon d'Or Féminin ödülünü kazanan futbolcu, bu sonuçla ödülü üç kez kazanan isimler arasına girdi.

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BALLON D'OR 2026'DA DİĞER ÖDÜLLER KİME GİTTİ?

70. Ballon d'Or töreninde yılın en iyi futbolcularının yanı sıra genç yetenekler, kaleciler ve teknik direktörler de ödüllendirildi.

Öne çıkan sonuçlar şöyle sıralandı:

Erkeklerde Yılın Genç Yeteneği: Lamine Yamal

Kadınlarda Yılın Genç Yeteneği: Vicky López

Erkeklerde Yılın Teknik Direktörü: Luis de la Fuente

Kadınlarda Yılın Teknik Direktörü: Pere Romeu

Erkeklerde Yılın Kalecisi: Unai Simón

Kadınlarda Yılın Kalecisi: Cata Coll

Erkeklerde Yılın Golcüsü: Harry Kane

Kadınlarda Yılın Golcüsü: Charlyn Corral

Yılın Erkek Takımı: Paris Saint-Germain (PSG)

Yılın Kadın Takımı: Barcelona

Erkekler Yılın Forveti : Harry Kane

Kadınlar Yılın Forveti : Charlyn Corral

Sócrates Ödülü: Bukayo Saka

HARRY KANE BALLON D'OR TARİHİNE GEÇTİ

Harry Kane'in kazandığı 2026 Ballon d'Or, İngiliz futbolu açısından da önemli bir dönüm noktası oldu. Yıldız golcü, 25 yıllık aranın ardından bu ödülü kazanan ilk İngiliz futbolcu olarak kayıtlara geçti. Kane'den önce Altın Top'u kazanan son İngiliz isim, 2001 yılında ödüle uzanan Michael Owen olmuştu.

2026 töreni, ödülün 70. yılı dolayısıyla ilk kez Paris dışında, Londra'daki London Palladium'da düzenlendi. Böylece futbol dünyasının merakla beklediği gecede hem erkekler hem de kadınlar kategorisinin kazananları belli oldu.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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2026 Ballon d'Or'un sahibi belli oldu! Ballon d'Or 2026 kim kazandı? İşte adaylar ve kazanan isim
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