2026 Ballon d’Or’un sahibi belli oldu! Ballon d’Or 2026 kim kazandı? İşte adaylar ve kazanan isim

HARRY KANE BALLON D'OR TARİHİNE GEÇTİ

Harry Kane'in kazandığı 2026 Ballon d'Or, İngiliz futbolu açısından da önemli bir dönüm noktası oldu. Yıldız golcü, 25 yıllık aranın ardından bu ödülü kazanan ilk İngiliz futbolcu olarak kayıtlara geçti. Kane'den önce Altın Top'u kazanan son İngiliz isim, 2001 yılında ödüle uzanan Michael Owen olmuştu.

2026 töreni, ödülün 70. yılı dolayısıyla ilk kez Paris dışında, Londra'daki London Palladium'da düzenlendi. Böylece futbol dünyasının merakla beklediği gecede hem erkekler hem de kadınlar kategorisinin kazananları belli oldu.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör