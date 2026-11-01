2026 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB takvimi belli oldu

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre Kasım ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayıp 20 Kasım Cuma sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 9 günlük tatil yapacak.