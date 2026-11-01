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Giriş Tarihi: 1.11.2026 16:39

2026 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB takvimi belli oldu

2026 Kasım ara tatili için öğrencilerin beklediği tarih yaklaşırken, milyonlarca öğrenci ve veli MEB'in açıkladığı çalışma takvimini inceliyor. Birinci dönemin ilk tatilinde okulların hangi gün kapanacağı ve öğrencilerin yeniden ders başı yapacağı tarih merak konusu oldu.

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2026 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB takvimi belli oldu
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2026-2027 eğitim öğretim yılı Kasım ara tatili yaklaşırken gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine çevrildi. İlk ara tatilde öğrenciler kaç gün okuldan uzak kalacak, ders zili hangi tarihte yeniden çalacak soruları arama motorlarında öne çıkıyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre Kasım ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayıp 20 Kasım Cuma sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 9 günlük tatil yapacak.

KASIM ARA TATİLİNDEN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kasım ara tatilinin ardından öğrenciler, 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Birinci dönemin ikinci yarısına başlayacak olan öğrenciler, ocak ayında karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak.

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2026-2027 eğitim öğretim yılı tatil takvimi şöyle:

  • Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi
  • Kasım ara tatili: 16-20 Kasım 2026
  • Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027 Cuma
  • Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
  • İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
  • İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
  • Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma

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2026 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB takvimi belli oldu
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