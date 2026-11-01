2026 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB takvimi belli oldu

2026-2027 eğitim öğretim yılı Kasım ara tatili yaklaşırken gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine çevrildi. İlk ara tatilde öğrenciler kaç gün okuldan uzak kalacak, ders zili hangi tarihte yeniden çalacak soruları arama motorlarında öne çıkıyor.
MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre Kasım ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayıp 20 Kasım Cuma sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 9 günlük tatil yapacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılı tatil takvimi şöyle: