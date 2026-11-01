2026 KPSS DHBT sonuç tarihi açıklandı! ÖSYM ile KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS DHBT sınavına katılan adaylar, sınavın ardından sonuç takvimine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Diyanet kadrolarında görev yapabilmek için ter döken adaylar, aldıkları puanları öğrenmek ve sonraki sürece hazırlanmak için ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. KPSS DHBT sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sorgulama işlemlerine ilişkin ayrıntılar merak ediliyor.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü açıklanacak. 1 Kasım'da yapılan sınava katılan adaylar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından puanlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.
KPSS DHBT sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak puan bilgilerini görüntüleyebilecek.
Sonuç sorgulama işlemi için kullanılacak adres:
ÖSYM KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Adayların sonuç belgesine ulaşabilmesi için sisteme giriş yapması yeterli olacak.