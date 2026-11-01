2026 KPSS DHBT sonuç tarihi açıklandı! ÖSYM ile KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS DHBT sınavına katılan adaylar, sınavın ardından sonuç takvimine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Diyanet kadrolarında görev yapabilmek için ter döken adaylar, aldıkları puanları öğrenmek ve sonraki sürece hazırlanmak için ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. KPSS DHBT sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sorgulama işlemlerine ilişkin ayrıntılar merak ediliyor.