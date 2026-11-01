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Giriş Tarihi: 1.11.2026 10:42 Son Güncelleme: 1.11.2026 10:44

2026 KPSS DHBT sonuç tarihi açıklandı! ÖSYM ile KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 1 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen sınavın ardından adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama takvimini gündemine aldı. İmam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi olma hedefiyle sınava giren binlerce aday, sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırıyor.

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2026 KPSS DHBT sonuç tarihi açıklandı! ÖSYM ile KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2026 KPSS DHBT sınavına katılan adaylar, sınavın ardından sonuç takvimine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Diyanet kadrolarında görev yapabilmek için ter döken adaylar, aldıkları puanları öğrenmek ve sonraki sürece hazırlanmak için ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. KPSS DHBT sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sorgulama işlemlerine ilişkin ayrıntılar merak ediliyor.

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü açıklanacak. 1 Kasım'da yapılan sınava katılan adaylar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından puanlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

KPSS DHBT sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak puan bilgilerini görüntüleyebilecek.

Sonuç sorgulama işlemi için kullanılacak adres:

ÖSYM KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adayların sonuç belgesine ulaşabilmesi için sisteme giriş yapması yeterli olacak.

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2026 KPSS DHBT sonuç tarihi açıklandı! ÖSYM ile KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
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