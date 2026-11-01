2026 KPSS DHBT soruları ve cevapları yayımlandı mı, nasıl görüntülenir? ÖSYM AİS ekranı!

2026 KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı adayların gündeminde yer alıyor. 1 Kasım Pazar günü düzenlenen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne katılan adaylar, ÖSYM'nin temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına ilişkin duyurusunu takip ediyor. Adaylar, sınavda yöneltilen soruları ve doğru yanıtları görüntüleyebilecekleri ekranı araştırıyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi doğrultusunda KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştiriliyor.
KPSS DHBT, saat 10.15'te başladı. DHBT-1 ve DHBT-2 testlerinden oluşan sınavda adaylara toplam 40 soru yöneltiliyor. Sınav için adaylara 60 dakika cevaplama süresi veriliyor.
2026 KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarına ilişkin gözler ÖSYM'nin duyurusuna çevrildi. Adaylar, temel soru kitapçığı ile doğru cevapların ne zaman erişime açılacağını merak ediyor.
ÖSYM'nin yayımlayacağı duyurunun ardından adaylar, DHBT sorularını ve cevap anahtarını resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek.
KPSS DHBT temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak kendilerine tanınan süre boyunca sınav sorularının tamamını inceleyebilecek.
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları, 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek ve adayların adreslerine ulaştırılmayacak. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç ekranından doğru ve yanlış cevap sayılarını ve KPSS puanlarını görüntüleyebilecek.