2026 KPSS DHBT soruları ve cevapları yayımlandı mı, nasıl görüntülenir? ÖSYM AİS ekranı!

2026 KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı adayların gündeminde yer alıyor. 1 Kasım Pazar günü düzenlenen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne katılan adaylar, ÖSYM'nin temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına ilişkin duyurusunu takip ediyor. Adaylar, sınavda yöneltilen soruları ve doğru yanıtları görüntüleyebilecekleri ekranı araştırıyor.