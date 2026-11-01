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Giriş Tarihi: 1.11.2026 08:58

2026 KPSS Lise sonuçları için tarih belli oldu! KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları için geri sayım başladı. 25 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın ardından kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adaylar, puanlarını öğrenmek için ÖSYM'den gelecek duyuruya odaklandı. Sınav değerlendirme sürecinin tamamlanmasını bekleyen adaylar, KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sonuç sorgulama ekranını araştırıyor.

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2026 KPSS Lise sonuçları için tarih belli oldu! KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, sınava katılan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Kamu personeli olma hayaliyle 25 Ekim'de sınav salonlarında ter döken adaylar, şimdi elde ettikleri puanları öğrenmek için gün sayıyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde sonuç tarihi belli olurken gözler sonuç ekranına çevrildi.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki performansları da belli olacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, sınavda yaptıkları doğru ve yanlışların değerlendirilmesinin ardından hesaplanan puanlarını belirtilen tarihte ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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