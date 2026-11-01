2026 KPSS Lise sonuçları için tarih belli oldu! KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki performansları da belli olacak.