KPSS sınavlarından aldıkları puanlarla kamu kadrolarına yerleşmeyi hedefleyen adaylar, tercih süreci öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Adaylar, tercih ekranının erişime açılacağı tarihi ve yerleştirme işlemlerinin nasıl yürütüleceğini yakından takip ediyor. ÖSYM ile KPSS 2026/2 takvimi belli oldu.
Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilecek KPSS 2026/2 merkezi yerleştirmeleri için takvim açıklandı. ÖSYM'nin 2026 yılı sınav ve yerleştirme programına göre ikinci dönem merkezi atama tercihleri 17 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak.
ÖSYM'nin tercih tarihlerini duyurmasının ardından kamuya atanmak isteyen adaylar, kurumların açacağı kadroların ve başvuru koşullarının açıklanmasını bekliyor.
Kılavuz yayımlandığında lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının başvurabileceği kadro ve pozisyonlar ayrı tablolar halinde görülebilecek. Bu tablolarda kurum adı, görev yeri, kadro unvanı, kontenjan ve adaylardan istenen nitelik kodları yer alacak.
KPSS merkezi yerleştirme tercihleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Adaylar, tercih dönemi başladığında ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak ilgili yerleştirme ekranına ulaşabilecek.
İşlemlerin tamamlanmasına ilişkin esaslar, KPSS 2026/2 kılavuzunda açıklanacak.
Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için farklı kadro tabloları ile puan türleri kullanılıyor. Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise KPSSP94 puan türü esas alınıyor. Bununla birlikte başvurularda geçerli olacak sınav yılı, mezuniyet durumu ve diğer koşullar için KPSS 2026/2 tercih kılavuzundaki hükümler belirleyici olacak.