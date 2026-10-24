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Giriş Tarihi: 24.10.2026 10:10

2026 KPSS ortaöğretim ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM kılavuzu: KPSS kaç soru kaç dakika?

ÖSYM takvimiyle netleşen 2026 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi, lise mezunu binlerce adayın odak noktası oldu. Adaylar oturumun kaçta başlayıp biteceğini, toplam soru sayısını ve süreyi araştırıyor. Peki, KPSS ortaöğretim saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç soru ve kaç dakika? İşte sınav saatleri, bina kapı kapanış uyarısı ve teste dair tüm detaylar.

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2026 KPSS ortaöğretim ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM kılavuzu: KPSS kaç soru kaç dakika?
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Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunlarının katıldığı dev maratonda geri sayım sona eriyor. 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek oturum öncesinde, ÖSYM adayların mağduriyet yaşamaması için resmi kuralları hatırlattı. Adayların 120 soruluk test boyunca zamanı doğru yönetmesi ve bina giriş saatlerine dikkat etmesi büyük önem taşıyor. KPSS ortaöğretim sınav kılavuzu bu noktada yol gösteriyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan güncel sınav takvimine göre 2026-KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026 Pazar günü düzenlenecektir. İki yılda bir gerçekleştirilen lise düzeyi KPSS, Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde ve KKTC Lefkoşa'da eş zamanlı olarak uygulanır.

KPSS LİSE SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı sabah saat 10.15 itibarıyla başlayacaktır. Adayların sınav salonlarında yerlerini almasının ardından soru kitapçıklarının dağıtılması ve gerekli bilgilendirmelerin yapılmasıyla birlikte zaman başlatılır.

Sınavın resmi bitiş saati ise 12.25 olarak belirlenmiştir. Adaylar toplamda 2 saat 10 dakikalık bir oturum sürecini geride bırakacaktır. Sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde, salonu her ne sebeple olursa olsun terk etmek ÖSYM sınav uygulama mevzuatı gereğince kesinlikle yasaktır.

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KPSS ORTAÖĞRETİM OTURUMUNDA KAÇ SORU SORULACAK?

Lise düzeyindeki adaylara yönelik hazırlanan testte toplam 120 soru yer almaktadır. Sınav kağıdı iki temel bölümden oluşur:

Genel Yetenek Testi (60 Soru): Türkçe (30 soru) ve Matematik/Geometri (30 soru) alanlarındaki mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçer.

Genel Kültür Testi (60 Soru): Tarih (27 soru), Türkiye Coğrafyası (18 soru), Temel Yurttaşlık Bilgisi (9 soru) ve Güncel Bilgiler / Genel Kültür (6 soru) konularından oluşur.

Sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle erişime sunulmuştur.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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