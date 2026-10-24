2026 KPSS ortaöğretim ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM kılavuzu: KPSS kaç soru kaç dakika?

KPSS LİSE SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı sabah saat 10.15 itibarıyla başlayacaktır. Adayların sınav salonlarında yerlerini almasının ardından soru kitapçıklarının dağıtılması ve gerekli bilgilendirmelerin yapılmasıyla birlikte zaman başlatılır.

Sınavın resmi bitiş saati ise 12.25 olarak belirlenmiştir. Adaylar toplamda 2 saat 10 dakikalık bir oturum sürecini geride bırakacaktır. Sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde, salonu her ne sebeple olursa olsun terk etmek ÖSYM sınav uygulama mevzuatı gereğince kesinlikle yasaktır.