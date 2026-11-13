2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lise sınav sonuç tarihini duyurdu!

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavında elde edilen puanların kullanım süresi, adayların merak ettiği konular arasında yer alıyor. 19 Kasım 2026'da açıklanacak KPSSP94 puanları, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerli olacak.

Adaylar, bu süre içinde yapılacak merkezi yerleştirmelerde ve kurumların personel alımlarında mevcut puanlarıyla başvuru yapabilecek. Yeni sınavın düzenlenmemesi halinde ise puanların geçerliliği, sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar devam edecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör