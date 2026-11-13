Haberler Yaşam Haberleri 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lise sınav sonuç tarihini duyurdu!
Giriş Tarihi: 13.11.2026 16:35

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lise sınav sonuç tarihini duyurdu!

ÖSYM'nin sınav takviminde 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu. Lise mezunu adayların katılım sağladığı sınav, 25 Ekim Pazar günü tamamlandı. Kamu kurumlarında görev alabilmek için sınava giren binlerce aday, değerlendirme sürecinin sona ermesini beklemeye başladı. Gözler şimdi ÖSYM'nin açıklayacağı 2026 KPSS Ortaöğretim sonuç tarihine çevrildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lise sınav sonuç tarihini duyurdu!
  • ABONE OL

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar, ÖSYM'nin duyuracağı sonuç tarihini bekliyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunları, sınav değerlendirmesinin tamamlanmasının ardından alacakları puanı öğrenmek için geri sayıma geçti.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takviminde KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ilan edileceği gün de duyuruldu.

Takvime göre adaylar, sınav sonuçlarına 19 Kasım 2026 Perşembe günü erişebilecek.

KPSS LİSE SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklandı duyurusunun ardından adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreyle puanlarını sorgulayabilecek.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavında elde edilen puanların kullanım süresi, adayların merak ettiği konular arasında yer alıyor. 19 Kasım 2026'da açıklanacak KPSSP94 puanları, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerli olacak.

Adaylar, bu süre içinde yapılacak merkezi yerleştirmelerde ve kurumların personel alımlarında mevcut puanlarıyla başvuru yapabilecek. Yeni sınavın düzenlenmemesi halinde ise puanların geçerliliği, sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar devam edecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lise sınav sonuç tarihini duyurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA