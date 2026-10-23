2026 Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Meteoroloji tarih verdi: İl il sıcaklık beklentisi!

Türkiye genelinde etkili olan serin ve yağışlı hava dalgası kademeli olarak yerini kararlı bir yüksek basınç merkezine bırakmaya hazırlanıyor. Sonbaharın son demlerinde yaşanan ve halk arasında "pastırma yazı" olarak bilinen bu atmosferik süreç, 2026 yılında özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde gündüz termometrelerinin tekrar yükselmesini sağlayacak.
Meteorolojik modellemeler ve atmosferik basınç analizleri doğrultusunda, 2026 yılı pastırma sıcaklarının 25 Ekim ile 15 Kasım tarihleri arasında yaşanması öngörülüyor. Hava kütlelerinin hareketine göre şekillenen bu süreç, takvime dayalı kesin bir veri olmamakla birlikte Ekim ayının son haftası itibarıyla etkisini hissettirecek.
Özellikle 26 Ekim – 1 Kasım haftasında bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Genellikle 3 ila 7 gün arasında süren pastırma sıcakları, yüksek basınç merkezinin konumunu koruduğu yıllarda 10 güne kadar uzayabilmektedir.
Bu süre zarfında atmosferde şu belirgin meteorolojik değişimler gözlemlenir:
Rüzgarsız ve Sakin Hava: Yüksek basınç sebebiyle dikey hava hareketleri kısıtlanır, rüzgar şiddetini kaybeder.
Açık Gökyüzü ve Ilık Gündüzler: Bulutluluğun az olmasıyla birlikte gündüz güneş ışınları yeryüzünü ısıtır.
Gece Ayazı ve Pus/Sis: Bulutsuz gökyüzü gece ısı kaybını artırır; rüzgarsız ortam sabah saatlerinde bölgesel pus ve sise yol açar.
"Pastırma sıcakları" ifadesi, Orta Anadolu'da geleneksel yollarla pastırma imalatı yapılan dönemden miras kalmıştır. Pastırma yapımında etin tuzlanıp basılmasının ardından ideal şekilde kurutulabilmesi için gündüzleri kuru-ılık bir güneşe, geceleri ise eti sıkılaştıracak hafif bir ayaza ihtiyaç duyulur. Sonbahar sonundaki bu iklimsel denge, pastırmanın bozulmadan kurumasını sağladığı için halk takvimine bu isimle kazınmıştır.
Gündüz güneşli ve kuru, gece ise ayazlı geçecek pastırma yazında büyükşehirler ve bölgeler bazında beklenen en yüksek gündüz termometre değerleri şu şekilde listelenmektedir:
İstanbul: Yağışların kesilmesiyle birlikte gündüz sıcaklıklarının 20 - 22°C bandına çıkması, gece ise 11 - 13°C seviyelerine düşmesi bekleniyor.
Ankara: İç Anadolu'daki yüksek basınç kilidi sebebiyle gündüzleri pırıl pırıl bir güneş eşliğinde 18 - 20°C ölçülürken, gece ayazıyla termometreler 4 - 6°C'ye kadar gerileyecek.
İzmir ve Ege Bölgesi: Pastırma yazını en hissedilir yaşayacak illerden olan İzmir'de gündüz sıcaklığı 24 - 26°C'ye ulaşacak. Aydın ve Muğla çevresinde ise 27°C'ler test edilecek.
Bursa: Marmara hattında pussuz ve açık günlerde en yüksek sıcaklığın 21 - 23°C civarında seyretmesi öngörülüyor.
Antalya ve Adana (Akdeniz): Kıyı şeridinde pastırma etkisiyle gündüz termometreleri 27 - 30°C bandını zorlayarak yazdan kalma günler yaşatacak.
Diyarbakır ve Gaziantep (Güneydoğu): Bölge genelinde gündüz sıcaklıkları 25 - 28°C aralığında seyrederken, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı 15 dereceyi aşacak.
Trabzon ve Erzurum: Doğu Anadolu'da gündüzler 12 - 15°C ile ılık geçerken geceleri sıfırın altına inen ayaz görülecek; Karadeniz kıyılarında ise nemle birleşen ılık hava 18 - 20°C'yi bulacak.