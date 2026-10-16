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Giriş Tarihi: 16.10.2026 11:22

2026'nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

Uluslararası güvenlik kuruluşlarının yayımladığı en güncel veriler, seyahatseverler için yüksek risk barındıran dünyanın en tehlikeli 10 şehrini gözler önüne serdi. Listede öyle popüler turizm destinasyonları var ki, duyduğunuzda seyahat planlarınızı bir kez daha gözden geçirmek isteyeceksiniz. İşte güneş battıktan sonra adeta bir hayatta kalma mücadelesinin başladığı o kentler…

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SERAP SALMAN Yaşam
2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!
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Yeni bir ülkeyi keşfetmek, farklı kültürlerin izini sürmek her gezginin hayalidir; ancak bazı metropoller seyahat rotası oluştururken çok daha temkinli olmayı gerektiriyor. Küresel güvenlik haritasındaki değişimleri inceleyen Statista'nın son raporu, dünyanın suç oranı en yüksek 10 şehrini listeledi.

2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

Sokak çetelerinden organize suçlara, yüksek gasp oranlarından ciddi asayiş problemlerine kadar güvenlik karnesi sınıfta kalan bu şehirler, turistlerin korkulu rüyası haline gelmiş durumda. Savaş bölgelerinin hariç tutulduğu araştırmada, özellikle ilk 10 basamağın yarısını aynı ülkenin şehirlerinin doldurması ve aralarında tatilcilerin sıkça tercih ettiği turistik bölgelerin bulunması seyahat severleri oldukça şaşırtıyor.

2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

Suç Oranı En Yüksek Şehirler Belli Oldu

Statista Araştırma Departmanı'nın son yayımladığı Kasım 2025 verileri, küresel güvenlik haritasındaki değişimleri gözler önüne serdi.

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2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

Daha önce en tehlikeli şehirler sıralaması belirlenirken cinayet oranları referans alınıyordu; ancak 2025'ten itibaren sıralama suç oranına göre yapılmaktadır.

2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

Savaş bölgeleri hariç tutularak yapılan güncel araştırmaya göre, dünyanın en yüksek suç oranına sahip 10 şehrinden 5'i aynı ülkede bulunuyor.

2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

İşte En Güvensiz Şehirler

Şehirler ve suç oranları (100 bin kişi başına) listeli şekilde şöyle:

2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

10. Salvador, Brezilya: 76,7

2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

9. Memphis, Tennessee, ABD: 77,4

2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

8. Port Elizabeth, Güney Afrika: 78,1

2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

7. San Pedro Sula, Honduras: 79,7

2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

6. Durban, Güney Afrika: 80,6

2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

5. Johannesburg, Güney Afrika: 80,8

2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

4. Port Moresby, Papua Yeni Gine: 81,2

2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

3. Caracas, Venezuela: 81,5

2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

2. Pretoria, Güney Afrika: 81,8

2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

1. Pietermaritzburg, Güney Afrika: 82

2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

2025 yılı verilerine göre dünyanın en tehlikeli şehri unvanı, 100.000 nüfus başına düşen 82 suç oranıyla Güney Afrika'nın Pietermaritzburg şehri oldu.

2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

Listenin ilk 10 basamağının yarısını Güney Afrika şehirleri doldurmuş durumda.

2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

Güney Afrika Şehirleri Suç Kıskacında!

Bu durumun temelinde yatan sebepler ise oldukça derin:

2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

Ekonomik Uçurum: Ülkedeki aşırı gelir eşitsizliği suçun ana motivasyonu olarak görülüyor.

Enerji Krizi: Kronikleşen elektrik kesintileri hem ekonomiyi felç ediyor hem de güvenlik zafiyeti yaratıyor.

İşsizlik ve Yoksulluk: Ekonomik istikrarsızlık, özellikle genç nüfusu suç şebekelerine iten en büyük faktör.

2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

Latin Amerika Cinayet Oranlarında Lider

Genel suç oranlarında Güney Afrika öne çıksa da, konu cinayet oranlarına geldiğinde ibre Latin Amerika'ya dönüyor. Bölgedeki şiddet sarmalının ana nedenleri şöyle sıralanıyor:

2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

-Sınır tanımayan uyuşturucu ticareti.
-Kontrol edilemeyen silah kaçakçılığı.
-Bölgeleri ele geçirmeye çalışan çete savaşları.

2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

Öne Çıkan İstatistikler

Zirvedeki Şehir: Pietermaritzburg (82/100.000 suç oranı)

Kritik Veri: İlk 10 şehrin %50'si Güney Afrika'da.

2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

Not: Bu araştırma savaş ve sıcak çatışma bölgelerini içermemektedir.

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2026'nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!
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