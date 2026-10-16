2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

Yeni bir ülkeyi keşfetmek, farklı kültürlerin izini sürmek her gezginin hayalidir; ancak bazı metropoller seyahat rotası oluştururken çok daha temkinli olmayı gerektiriyor. Küresel güvenlik haritasındaki değişimleri inceleyen Statista'nın son raporu, dünyanın suç oranı en yüksek 10 şehrini listeledi.
Sokak çetelerinden organize suçlara, yüksek gasp oranlarından ciddi asayiş problemlerine kadar güvenlik karnesi sınıfta kalan bu şehirler, turistlerin korkulu rüyası haline gelmiş durumda. Savaş bölgelerinin hariç tutulduğu araştırmada, özellikle ilk 10 basamağın yarısını aynı ülkenin şehirlerinin doldurması ve aralarında tatilcilerin sıkça tercih ettiği turistik bölgelerin bulunması seyahat severleri oldukça şaşırtıyor.
Daha önce en tehlikeli şehirler sıralaması belirlenirken cinayet oranları referans alınıyordu; ancak 2025'ten itibaren sıralama suç oranına göre yapılmaktadır.
Savaş bölgeleri hariç tutularak yapılan güncel araştırmaya göre, dünyanın en yüksek suç oranına sahip 10 şehrinden 5'i aynı ülkede bulunuyor.
İşte En Güvensiz Şehirler
Şehirler ve suç oranları (100 bin kişi başına) listeli şekilde şöyle:
10. Salvador, Brezilya: 76,7
9. Memphis, Tennessee, ABD: 77,4
8. Port Elizabeth, Güney Afrika: 78,1
7. San Pedro Sula, Honduras: 79,7
6. Durban, Güney Afrika: 80,6
5. Johannesburg, Güney Afrika: 80,8
4. Port Moresby, Papua Yeni Gine: 81,2
3. Caracas, Venezuela: 81,5
2. Pretoria, Güney Afrika: 81,8
1. Pietermaritzburg, Güney Afrika: 82
2025 yılı verilerine göre dünyanın en tehlikeli şehri unvanı, 100.000 nüfus başına düşen 82 suç oranıyla Güney Afrika'nın Pietermaritzburg şehri oldu.
Listenin ilk 10 basamağının yarısını Güney Afrika şehirleri doldurmuş durumda.
Güney Afrika Şehirleri Suç Kıskacında!
Bu durumun temelinde yatan sebepler ise oldukça derin:
Ekonomik Uçurum: Ülkedeki aşırı gelir eşitsizliği suçun ana motivasyonu olarak görülüyor.
Enerji Krizi: Kronikleşen elektrik kesintileri hem ekonomiyi felç ediyor hem de güvenlik zafiyeti yaratıyor.
İşsizlik ve Yoksulluk: Ekonomik istikrarsızlık, özellikle genç nüfusu suç şebekelerine iten en büyük faktör.
Latin Amerika Cinayet Oranlarında Lider
Genel suç oranlarında Güney Afrika öne çıksa da, konu cinayet oranlarına geldiğinde ibre Latin Amerika'ya dönüyor. Bölgedeki şiddet sarmalının ana nedenleri şöyle sıralanıyor:
-Sınır tanımayan uyuşturucu ticareti.
-Kontrol edilemeyen silah kaçakçılığı.
-Bölgeleri ele geçirmeye çalışan çete savaşları.
Öne Çıkan İstatistikler
Zirvedeki Şehir: Pietermaritzburg (82/100.000 suç oranı)
Kritik Veri: İlk 10 şehrin %50'si Güney Afrika'da.