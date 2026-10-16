2026’nın en tehlikeli 10 şehri açıklandı: Aralarında turistik yerler de var!

Yeni bir ülkeyi keşfetmek, farklı kültürlerin izini sürmek her gezginin hayalidir; ancak bazı metropoller seyahat rotası oluştururken çok daha temkinli olmayı gerektiriyor. Küresel güvenlik haritasındaki değişimleri inceleyen Statista'nın son raporu, dünyanın suç oranı en yüksek 10 şehrini listeledi.