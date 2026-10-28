2027 DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DGS sınav takvimi açıklandı!

2027 DGS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2027 sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 18 Temmuz 2027 Pazar günü yapılacak. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar, açıklanan tarihte sınava katılacak.

DGS'nin 2027 yılı programında başvuru, geç başvuru ve sonuç açıklama tarihleri de kesinleşti. Böylece adayların sınav öncesinde takip etmesi gereken süreç ÖSYM takvimiyle belli oldu.

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