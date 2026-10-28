2027 DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DGS sınav takvimi açıklandı!

İki yıllık üniversite eğitimini dört yıla tamamlamayı hedefleyen öğrenciler için DGS hazırlıkları sürüyor. ÖSYM'nin açıkladığı programda normal başvuru süresinin yanı sıra geç başvuru günü ve sonuçların ilan edileceği tarih de yer aldı. Adayların sınava katılabilmek için belirlenen başvuru takvimini kaçırmaması gerekiyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2027 sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 18 Temmuz 2027 Pazar günü yapılacak. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar, açıklanan tarihte sınava katılacak.
DGS'nin 2027 yılı programında başvuru, geç başvuru ve sonuç açıklama tarihleri de kesinleşti. Böylece adayların sınav öncesinde takip etmesi gereken süreç ÖSYM takvimiyle belli oldu.
2027 DGS başvuruları 26 Mayıs 2027 Çarşamba günü başlayacak ve 3 Haziran 2027 Perşembe günü sona erecek. Sınava katılmak isteyen adayların bu tarihler arasında başvuru işlemlerini tamamlaması gerekecek.
ÖSYM'nin duyurduğu 2027 DGS takvimi şöyle:
Başvuru sürecine ilişkin sınav ücreti, ödeme koşulları ve diğer ayrıntılar 2027 DGS kılavuzuyla adaylara bildirilecek.
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvuru bilgilerini görüntüleyebilecek. İşlemlerin tamamlanması için sınav ücretinin belirtilen süre içerisinde yatırılması ve başvuru durumunun sistem üzerinden kontrol edilmesi önem taşıyor.
ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2027 DGS sonuçları 12 Ağustos 2027 Perşembe günü ilan edilecek. Sınavın ardından yapılacak değerlendirmelerle adayların sayısal ve sözel testlerdeki başarılarına göre DGS puanları hesaplanacak.
Sonuçların ilan edilmesinin ardından lisans programlarına geçiş için tercih süreci başlayacak.
"ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi" Açıklandı https://t.co/LthVBSB3r3 https://t.co/OV4fM0EwbO— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 28, 2026