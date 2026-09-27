2027 DİYANET RAMAZAN BAŞLANGIÇ TAKVİMİ | Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak?

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı için takvim belli oldu. İlk teravih namazı, sahur ve oruç günüyle birlikte başlayacak olan Ramazan'da iftar saatlerinden bayram tarihine kadar merak edilen günler de takvimde yerini aldı.
Diyanet'in 2027 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 8 Şubat Pazartesi günü başlıyor. Böylece Müslüman alemi yılın ilk orucunu da aynı gün tutacak.
Ramazan'ın ilk teravih namazı 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak. Aynı gece ilk sahura kalkılacak ve 8 Şubat Pazartesi günü ilk oruç tutulacak.
İmsak ve iftar saatleri ise bulunulan şehre göre değişlik gösteriyor. Diyanet, Ramazan boyunca il ve ilçelere göre namaz vakitlerini ayrı ayrı yayımlayacak.