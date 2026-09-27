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Giriş Tarihi: 27.09.2026 17:12

2027 DİYANET RAMAZAN BAŞLANGIÇ TAKVİMİ | Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak?

Bereketi, paylaşmayı ve manevi huzuru beraberinde getiren Ramazan ayı için 2027 takvimi belli oldu. İlk sahur heyecanını yaşayacak vatandaşlar Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak sorularına yanıt ararken Diyanet’in açıkladığı tarihler de merak ediliyor. İşte, 2027 Diyanet takvimi…

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2027 DİYANET RAMAZAN BAŞLANGIÇ TAKVİMİ | Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak?
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Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı için takvim belli oldu. İlk teravih namazı, sahur ve oruç günüyle birlikte başlayacak olan Ramazan'da iftar saatlerinden bayram tarihine kadar merak edilen günler de takvimde yerini aldı.

2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet'in 2027 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 8 Şubat Pazartesi günü başlıyor. Böylece Müslüman alemi yılın ilk orucunu da aynı gün tutacak.

İLK TERAVİH VE İLK SAHUR NE ZAMAN?

Ramazan'ın ilk teravih namazı 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak. Aynı gece ilk sahura kalkılacak ve 8 Şubat Pazartesi günü ilk oruç tutulacak.

İmsak ve iftar saatleri ise bulunulan şehre göre değişlik gösteriyor. Diyanet, Ramazan boyunca il ve ilçelere göre namaz vakitlerini ayrı ayrı yayımlayacak.

2027 RAMAZAN AYI TAKVİMİ: İlk sahur, Kadir Gecesi ve bayram tarihleri

  • 7 Şubat 2027 Pazar: İlk teravih namazı
  • 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece: İlk sahur
  • 8 Şubat 2027 Pazartesi: Ramazan başlangıcı ve ilk oruç
  • 5 Mart 2027 Cuma: Kadir Gecesi
  • 8 Mart 2027 Pazartesi: Ramazan'ın son günü ve arefe
  • 9 Mart 2027 Salı: Ramazan Bayramı 1. gün
  • 10 Mart 2027 Çarşamba: Ramazan Bayramı 2. gün
  • 11 Mart 2027 Perşembe: Ramazan Bayramı 3. gün

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2027 DİYANET RAMAZAN BAŞLANGIÇ TAKVİMİ | Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak?
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