2027 dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi okullar var?

Dünya genelindeki üniversitelerin başarı sıralaması açıklandı, Türkiye'den listeye giren eğitim kurumları merak konusu oldu. Uluslararası kriterler doğrultusunda hazırlanan araştırma, Türk üniversitelerinin dünya çapındaki konumunu da ortaya koydu. Türkiye'den sıralamada yer alan üniversiteler ve listedeki konumları belli oldu.
Times Higher Education'ın 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda ilk 10 basamak İngiltere ve ABD'deki üniversiteler tarafından paylaşıldı. Oxford Üniversitesi üst üste 11'inci kez dünya birincisi olurken Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ikinci sırada yer aldı. Princeton ve Stanford üniversiteleri üçüncülüğü paylaştı.
THE 2027 dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan üniversiteler şöyle:
2. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) – ABD
3. Princeton Üniversitesi – ABD
4. Stanford Üniversitesi – ABD
5. Cambridge Üniversitesi – İngiltere
6. Harvard Üniversitesi – ABD
7. California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) – ABD
8. Imperial College London – İngiltere
9. California Üniversitesi, Berkeley – ABD
10. Yale Üniversitesi – ABD
Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye'den 124 üniversite yer aldı. Koç Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) dünya sıralamasında 326-350 bandıyla Türkiye'nin en üst sırasında bulunurken, ilk 1000'e giren üniversiteler arasında dikkat çeken 10 kurum şöyle sıralandı.
Koç Üniversitesi: Dünya sıralamasında 326-350 bandında yer aldı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): 326-350 bandıyla Türkiye sıralamasında zirveyi paylaştı.
Sabancı Üniversitesi: Dünya genelinde 376-400 bandında yer aldı.
Boğaziçi Üniversitesi: 401-450 bandına girerek ilk 500 üniversite arasında yer buldu.
Bilkent Üniversitesi: 651-700 bandında sıralandı.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): 651-700 bandında yer aldı.
Abdullah Gül Üniversitesi: Dünya sıralamasında 801-1000 bandına girdi.
Atatürk Üniversitesi: 801-1000 bandında yer aldı.
Hacettepe Üniversitesi: 801-1000 bandında sıralandı.
Yıldız Teknik Üniversitesi: 801-1000 bandında kendine yer buldu.
Türkiye'den 124 üniversite THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda yer aldı. Yükseköğretim Kurulu'nun açıklamasına göre Türkiye, sıralamada temsil edilen üniversite sayısı bakımından dünyada üçüncü sıraya yükseldi.
Bu veri, Türkiye'nin dünya genelindeki üniversite sayısı bakımından güçlü bir temsil elde ettiğini ortaya koyuyor. Ancak üniversite sayısına göre üçüncülük, ülkenin akademik başarı açısından genel dünya sıralamasında üçüncü olduğu anlamına gelmiyor. Üniversitelerin dünya dereceleri ayrı ayrı değerlendiriliyor.