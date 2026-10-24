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Giriş Tarihi: 24.10.2026 19:49

2027 dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi okullar var?

Dünyanın önde gelen üniversiteleri, Times Higher Education'ın (THE) 2027 Dünya Üniversite Sıralaması ile yeniden gündeme geldi. ABD ve İngiltere'den üniversitelerin üst sıralarda yer aldığı listede Türkiye'den 124 yükseköğretim kurumu kendine yer buldu. Koç Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Türkiye sıralamasında zirveyi paylaşırken gözler dünya genelindeki sonuçlara ve listede bulunan diğer Türk üniversitelerine çevrildi.

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2027 dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi okullar var?
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Dünya genelindeki üniversitelerin başarı sıralaması açıklandı, Türkiye'den listeye giren eğitim kurumları merak konusu oldu. Uluslararası kriterler doğrultusunda hazırlanan araştırma, Türk üniversitelerinin dünya çapındaki konumunu da ortaya koydu. Türkiye'den sıralamada yer alan üniversiteler ve listedeki konumları belli oldu.

2027 dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi okullar var?

DÜNYANIN EN İYİ 10 ÜNİVERSİTESİ AÇIKLANDI

Times Higher Education'ın 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda ilk 10 basamak İngiltere ve ABD'deki üniversiteler tarafından paylaşıldı. Oxford Üniversitesi üst üste 11'inci kez dünya birincisi olurken Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ikinci sırada yer aldı. Princeton ve Stanford üniversiteleri üçüncülüğü paylaştı.

THE 2027 dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan üniversiteler şöyle:

2027 dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi okullar var?

1. Oxford Üniversitesi – İngiltere

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2027 dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi okullar var?

2. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) – ABD

2027 dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi okullar var?

3. Princeton Üniversitesi – ABD

2027 dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi okullar var?

4. Stanford Üniversitesi – ABD

2027 dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi okullar var?

5. Cambridge Üniversitesi – İngiltere

2027 dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi okullar var?

6. Harvard Üniversitesi – ABD

2027 dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi okullar var?

7. California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) – ABD

2027 dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi okullar var?

8. Imperial College London – İngiltere

2027 dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi okullar var?

9. California Üniversitesi, Berkeley – ABD

2027 dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi okullar var?

10. Yale Üniversitesi – ABD

2027 dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi okullar var?

TÜRKİYE'DEN DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 500'E GİREN ÜNİVERSİTELER

Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye'den 124 üniversite yer aldı. Koç Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) dünya sıralamasında 326-350 bandıyla Türkiye'nin en üst sırasında bulunurken, ilk 1000'e giren üniversiteler arasında dikkat çeken 10 kurum şöyle sıralandı.

2027 dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi okullar var?

  1. Koç Üniversitesi: Dünya sıralamasında 326-350 bandında yer aldı.

  2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): 326-350 bandıyla Türkiye sıralamasında zirveyi paylaştı.

  3. Sabancı Üniversitesi: Dünya genelinde 376-400 bandında yer aldı.

  4. Boğaziçi Üniversitesi: 401-450 bandına girerek ilk 500 üniversite arasında yer buldu.

  5. Bilkent Üniversitesi: 651-700 bandında sıralandı.

  6. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): 651-700 bandında yer aldı.

  7. Abdullah Gül Üniversitesi: Dünya sıralamasında 801-1000 bandına girdi.

  8. Atatürk Üniversitesi: 801-1000 bandında yer aldı.

  9. Hacettepe Üniversitesi: 801-1000 bandında sıralandı.

  10. Yıldız Teknik Üniversitesi: 801-1000 bandında kendine yer buldu.

2027 dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi okullar var?

TÜRKİYE DÜNYA SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye'den 124 üniversite THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda yer aldı. Yükseköğretim Kurulu'nun açıklamasına göre Türkiye, sıralamada temsil edilen üniversite sayısı bakımından dünyada üçüncü sıraya yükseldi.

2027 dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi okullar var?

Bu veri, Türkiye'nin dünya genelindeki üniversite sayısı bakımından güçlü bir temsil elde ettiğini ortaya koyuyor. Ancak üniversite sayısına göre üçüncülük, ülkenin akademik başarı açısından genel dünya sıralamasında üçüncü olduğu anlamına gelmiyor. Üniversitelerin dünya dereceleri ayrı ayrı değerlendiriliyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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2027 dünya üniversite sıralaması açıklandı! Türkiye’den hangi okullar var?
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