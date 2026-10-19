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Giriş Tarihi: 19.10.2026 23:22

2027 memur maaşı hesaplaması başladı! Ocak zammı için ilk tablo: Memur maaşı kaç TL'ye çıkacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü 2027 yılı ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam hesaplamalarında ilk tablo ortaya çıktı. Ekim, kasım ve aralık ayı verileri beklenirken memur zammı ne kadar olacak, memur maaşı kaç TL'ye yükselecek soruları gündemdeki yerini koruyor.

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2027 memur maaşı hesaplaması başladı! Ocak zammı için ilk tablo: Memur maaşı kaç TL’ye çıkacak?
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Kamu çalışanlarının gelirlerini doğrudan etkileyecek 2027 Ocak memur zammı için geri sayım sürüyor. Altı aylık enflasyon verileriyle netleşecek artış öncesinde memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı yakından takip ediliyor. Memur maaşı hesaplamaları hız kazanırken, yeni yılda meslek gruplarına göre ödenecek tutarlar da merak konusu oluyor.

2027 memur maaşı hesaplaması başladı! Ocak zammı için ilk tablo: Memur maaşı kaç TL’ye çıkacak?

2027 OCAK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 oranında artan TÜFE, memur ve memur emeklilerinin üç aylık zam hesabını da ortaya çıkardı. Buna göre üç aylık dönemde oluşan toplam oran yüzde 5,57 oldu.

Memur ve memur emeklilerinin kesin zam oranı için ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileri beklenecek.

2027 memur maaşı hesaplaması başladı! Ocak zammı için ilk tablo: Memur maaşı kaç TL’ye çıkacak?

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2027 Ocak ayında öğretmen, polis, hemşire, mühendis ve diğer kamu çalışanlarının alacağı maaşlar; toplu sözleşme zammı, oluşabilecek enflasyon farkı ve maaş hesaplamasında dikkate alınan diğer unsurlara göre belirlenecek.

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2027 memur maaşı hesaplaması başladı! Ocak zammı için ilk tablo: Memur maaşı kaç TL’ye çıkacak?

MEMUR ZAMMI İÇİN 4 SENARYO

Memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak zammında yıl sonu enflasyon beklentileri belirleyici olacak. Mevcut tahminlere göre zam oranı için dört farklı senaryo öne çıkıyor.

1. SENARYO: ZAM YÜZDE 6,67

TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28'e yükseltmesiyle bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Enflasyon farkının yüzde 1,59 olması, toplam memur zammının ise yüzde 6,67'ye ulaşması bekleniyor.

2. SENARYO: ZAM YÜZDE 7

OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklanmıştı. Bu beklentiye göre 6 aylık enflasyon yüzde 9,04 seviyesinde olacak. Memurlar için yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşurken toplam zam yaklaşık yüzde 7 olacak.

2027 memur maaşı hesaplaması başladı! Ocak zammı için ilk tablo: Memur maaşı kaç TL’ye çıkacak?

3. SENARYO: ZAM YÜZDE 8,01

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,61'lik yıl sonu enflasyon beklentisine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,07 olacak. Bu durumda yüzde 2,86 enflasyon farkı oluşacak ve toplam zam oranı yaklaşık yüzde 8,01'e çıkacak.

4. SENARYO: ZAM YÜZDE 8,05

AA Finans Beklenti Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,66 olarak öne çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 10,11 olacak. Enflasyon farkı yüzde 2,91, toplam zam oranı ise yüzde 8,05 seviyesinde gerçekleşecek.

2027 memur maaşı hesaplaması başladı! Ocak zammı için ilk tablo: Memur maaşı kaç TL’ye çıkacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

70 bin 224 TL olan mevcut en düşük memur maaşı üzerinden yapılan hesaplamalara göre, farklı enflasyon senaryolarında yeni maaşlar şöyle şekilleniyor:

Senaryo Zam oranı Tahmini maaş
TCMB %6,67 74.908 TL
OVP %7 75.141 TL
Piyasa %8,01 75.849 TL
AA Finans %8,05 75.877 TL
2027 memur maaşı hesaplaması başladı! Ocak zammı için ilk tablo: Memur maaşı kaç TL’ye çıkacak?

Mevcut zam beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalarda öğretmen ve polis maaşlarının 100 bin TL, hemşire maaşının 92 bin TL, avukat maaşının 111 bin TL, şube müdürü maaşının ise 116 bin TL civarına çıkması bekleniyor. Uzman doktor ve profesör maaşlarının ise 200 bin TL'ye yaklaşacağı tahmin ediliyor.

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2027 memur maaşı hesaplaması başladı! Ocak zammı için ilk tablo: Memur maaşı kaç TL'ye çıkacak?
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