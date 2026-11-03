2027 pasaport ücretleri ne kadar olacak? İşte 6 aylık, 1, 2, 3 ve 10 yıllık pasaport harçları

10 YILLIK PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?

2026 yılında 3 yıldan uzun süreli pasaportlar için uygulanan harç bedeli 13 bin 410,40 TL olarak belirlenmişti. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak uygulanması halinde bu tutarın yaklaşık 17 bin 143 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Burada belirtilen tutar yalnızca pasaport harcını kapsıyor. Pasaport başvurusu sırasında harç bedelinin yanı sıra defter bedeli de ödeniyor. 2026 yılında pasaport defter bedeli 1.351 TL olarak uygulanıyor