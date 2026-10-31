Haberler Yaşam Haberleri 2027 yılında yerel yönetimlerdeki personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecek
Giriş Tarihi: 31.10.2026 11:32

2027 yılında yerel yönetimlerdeki personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecek

Yerel yönetimlerdeki personelin mesleki niteliğinin ve uzmanlaşma düzeyinin artırılması amacıyla 2027 yılında başta büyükşehir belediyelerinde olmak üzere eğitimler verilmesi planlanıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA Yaşam
2027 yılında yerel yönetimlerdeki personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecek
  • ABONE OL

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre Türkiye'de 51 il özel idaresi ve 1402 belediye bulunuyor. Yerel yönetimlerde 2025 yılı itibarıyla belediye ve bağlı idarelerin şirketlerinde 660 bin 438, il özel idarelerinde 12 bin 39 ve belediye birliklerinde 660 kişi olmak üzere 673 bin 137 kişi istihdam ediliyor.

PERSONELİN NİTELİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK EĞİTİMLER VERİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve yerel yönetimlerce merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki belirli hizmet seviyesine ulaşmak için çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda yerel yönetimlerin insan kaynağının uzmanlaşma düzeyinin ve kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini arttırmaya yönelik eğitimler verilecek. Eğitimlerle yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve hizmet sunumunda etkinliğin artırılması amaçlanıyor.

YEREL YÖNETİMLERİN ÖRNEK UYGULAMALARI İÇİN PLATFORM

Yerel yönetimlerin yürüttüğü "iyi uygulama" örneklerinin yer aldığı platform oluşturulacak. Platform ile yerel yönetimlerin başarılı uygulamalarının belediye ve diğer yönetimlerle paylaşılması sağlanacak.

Böylece yerel yönetimlerin deneyimlerinden yararlanılması ve hizmet sunumunda iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Öte yandan, belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların ve muhtarların katılım rolünün güçlendirilmesi amacıyla çalışmalara ağırlık verilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
2027 yılında yerel yönetimlerdeki personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA