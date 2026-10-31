2027 yılında yerel yönetimlerdeki personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecek

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre Türkiye'de 51 il özel idaresi ve 1402 belediye bulunuyor. Yerel yönetimlerde 2025 yılı itibarıyla belediye ve bağlı idarelerin şirketlerinde 660 bin 438, il özel idarelerinde 12 bin 39 ve belediye birliklerinde 660 kişi olmak üzere 673 bin 137 kişi istihdam ediliyor.