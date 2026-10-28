2027 YKS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2027 yılı sınav takvimi açıklandı!

2027 YKS NE ZAMAN YAPILACAK, SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2027 yılı sınav takvimini yayımladı. Böylece üniversiteye giriş için düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihi kesinleşti. 2027 YKS, 19- 20 Haziran arasında gerçekleştirilecek.

Üniversite adayları, açıklanan programla birlikte sınava hazırlıklarını sürdürecekleri süreyi de öğrenmiş oldu. YKS kapsamında üç ayrı oturum düzenlenecek ve adaylar tercih edecekleri bölümlerin puan türlerine göre sınavlara katılacak.

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