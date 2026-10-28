Haberler Yaşam Haberleri 2027 YKS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2027 yılı sınav takvimi açıklandı!
Giriş Tarihi: 28.10.2026 10:08 Son Güncelleme: 28.10.2026 10:31

2027 YKS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2027 yılı sınav takvimi açıklandı!

2027 YKS'ye hazırlanan lise son sınıf öğrencileri ve mezun adaylar, üniversite sınavının yapılacağı tarihi öğrenmek istiyor. ÖSYM'nin 2027 sınav takvimini yayımlamasıyla birlikte YKS için başvuru dönemi, sınav günü ve sonuç tarihi de gündeme geldi. Peki, 2027 YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi belli oldu mu? İşte, ÖSYM 2027 sınav takvimi...

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2027 YKS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2027 yılı sınav takvimi açıklandı!
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Üniversiteye giriş sınavına hazırlanan adaylar için 2027 YKS takvimi yakından takip ediyor. Lise son sınıf öğrencileri ve mezun adaylar, ÖSYM'nin duyurularıyla birlikte sınavın yapılacağı günü, başvuru sürecini ve sonuç tarihini öğrenebilecek.

2027 YKS NE ZAMAN YAPILACAK, SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2027 yılı sınav takvimini yayımladı. Böylece üniversiteye giriş için düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihi kesinleşti. 2027 YKS, 19- 20 Haziran arasında gerçekleştirilecek.

Üniversite adayları, açıklanan programla birlikte sınava hazırlıklarını sürdürecekleri süreyi de öğrenmiş oldu. YKS kapsamında üç ayrı oturum düzenlenecek ve adaylar tercih edecekleri bölümlerin puan türlerine göre sınavlara katılacak.

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2027 YKS OTURUMLARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

ÖSYM'nin 2027 sınav takvimine göre YKS'nin üç oturumunun tarihleri şöyle:

  • Temel Yeterlilik Testi (TYT): 19 Haziran
  • Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 20 Haziran
  • Yabancı Dil Testi (YDT): 20 Haziran

Sınav saatleri, süreleri ve soru sayılarına ilişkin ayrıntılar 2027 YKS başvuru kılavuzunda yer alacak.

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2027 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2027 YKS başvuru takvimi de ÖSYM'nin yeni yıl programıyla duyuruldu. Adaylar, 4 Şubat- 2 Mart arasında sınav başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından geç başvuru dönemine ilişkin işlemler de belirlenen takvime göre yürütülecek. Adayların sınav ücretleri, oturum tercihleri ve başvuru koşulları için yayımlanacak YKS kılavuzunu incelemesi gerekecek.

2027 YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvuru ekranına ulaşabilecek.

Başvurunun geçerli sayılması için gerekli ücret ödemelerinin de ÖSYM tarafından açıklanacak kurallara uygun şekilde tamamlanması gerekecek.

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2027 YKS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2027 yılı sınav takvimi açıklandı!
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