2030’a kadar en çok değer kazanacak meslekler hangisi? Yapay zeka yanıtladı!

GELECEĞİN İŞ DÜNYASI DEĞİŞİYOR

Uzmanlara göre 2030'a kadar birçok rutin görev yapay zekâ ve otomasyon tarafından üstlenilecek. Buna karşın teknolojiyle birlikte çalışabilen, yeni beceriler kazanabilen ve değişime hızlı uyum sağlayan çalışanlar iş dünyasında daha fazla fırsat yakalayacak. Bu nedenle geleceğin mesleklerini seçerken yalnızca bugünün değil, önümüzdeki 5-10 yılın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmak büyük önem taşıyor.