2042’ye kadar ehliyetine el konulmuştu: Kazada öldü

Kaza, saat 00.30 sıralarında D-400 kara yolu Gültepe Kavşağı'nda meydana geldi. Manavgat'tan Antalya yönüne giden Murat Volkan Sevim'in kullandığı 48 FD 990 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden S.A. idaresindeki 42 AJJ 244 plakalı sebze yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon ve otomobilde yangın çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İhbarla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Murat Volkan Sevim ve devrilen kamyondaki S.A.'yı, araçlardan itfaiyeciler çıkardı. Sağlık ekibi Murat Volkan Sevim'in kalbinin durduğunu belirledi. İlk müdahalelerin ardından S.A. ve Murat Volkan Sevim hastaneye götürüldü. Sevim, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.