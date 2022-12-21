21 Aralık en uzun gece mi? Kış gündönümü özellikleri ile 21 Aralık en uzun gece kaç saat, hangi şehirde yaşanacak? 21 Aralık ekinoks özellikleri

21 Aralık'ta ne olur sorusu en uzun gece ne zaman sorusu ile birlikte yanıtlandı. Yılın belli dönemlerinde gerçekleşen ekinokslar gündönümü meydana getirir. Aralık ayında da kış gündönümü bulunuyor. 21 Aralık en uzun gece hakkında merak edilen arama geçmişlerindeki yerini aldı. Astronomi ve astroloji ilgililerinin yakından takip ettiği yılın en uzun gecesi birçok anlam taşıyor. Peki, 21 Aralık en uzun gece kaç saat, hangi şehirde olacak, Türkiye'de ve Dünya'da neler olacak? İşte, tüm detaylar…