21 Aralık ne günü, ekinoks tarihi mi? 21 Aralık en uzun gece mi, özellikleri nelerdir?

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine solstis (gündönümü) tarihleri denir. 21 Aralık her yıl Kuzey Yarımküre'de kış gündönümü başlangıcıdır. Aynı zamanda 21 Aralık yılın en uzun gecesidir.

21 Aralık günü, yılın en kısa günü ve 21 Aralık gecesi de yılın en uzun gecesi olacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başladığı gün olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinden itibaren gündüzler tekrar uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak.