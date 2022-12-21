21 Aralık ne günü, ekinoks tarihi mi? 21 Aralık en uzun gece mi, özellikleri nelerdir?

21 Aralık en uzun gece tarihiyle ilgili detayları merak edenler "21 Aralık ne günü, ekinoks tarihi mi, en uzun gece mi, özellikleri nelerdir?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
En uzun gece 21 Aralık 2022 ile ilgili bilgi ve detaylar şöyle;
En uzun gecenin yaşandığı gün, gündönümü olarak adlandırılır. Gündönümü, güneşin dünyaya (ekvator çizgisine) en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır.
21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine solstis (gündönümü) tarihleri denir. 21 Aralık her yıl Kuzey Yarımküre'de kış gündönümü başlangıcıdır. Aynı zamanda 21 Aralık yılın en uzun gecesidir.
21 Aralık günü, yılın en kısa günü ve 21 Aralık gecesi de yılın en uzun gecesi olacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başladığı gün olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinden itibaren gündüzler tekrar uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak.
Kış gündönümünde yani 21 Aralık tarihinde güneş ışıkları, Oğlak Dönencesi'ne dik açı ile gelir. 21 Aralık Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış başlangıcıdır.
Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de geceler kısalırken gündüzler uzamaya, Güney Yarımküre'de ise geceler uzarken gündüzler kısalmaya başlar. Bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.
Bu tarihten sonra (21 Aralık) Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.
Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en kısa gece Hatay'da yaşanırken en uzun gece ise Sinop'ta yaşanır.
Güneş ışınları Güney Yarımküre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir.
Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir.
Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir.
Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.
Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bugün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.
Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır. En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.
Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.