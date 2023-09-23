21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sahte, kaçak akaryakıt ve sigara ticareti yapan, haksız kazanç elde ederek devleti zarara uğratan şüphelilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda, Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir depoya yaptığı operasyonda, 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ettiği belirtildi.

Ayrıca ekipler, kaçak, sahte sigara ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde ise A.A., isimli şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 5 bin 700 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi.