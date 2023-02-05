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Giriş Tarihi: 6.2.2023

21 günde bir kendinizi dinleyin

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
21 günde bir kendinizi dinleyin
Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneği tarafından düzenlenen uluslararası katılımlı 3. Ankara Hematoloji ve Onkoloji Kongresi'nde tıbbi onkoloji, kök hücre nakli, tümör aşıları gibi gelişmeler ele alındı.

'ERKEN TANI' VURGUSU
Derneğin kurucu başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş kişilerin kendi kendine belli aralıklarla yaptığı muayenenin erken tanı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek "Herkesin en az 21 günde 1 gün kendisini dinlemesi gerekli" dedi. Lösemi, lenfoma, myelom kanserlerinin tedavisinde çok önemli gelişmelerin yaşandığını anlatan Altuntaş, Türkiye'de klinik çalışmalarını yürüttükleri Car-T hücre tedavisinin bunlardan biri olduğunu, ABD gibi ülkelerde hastalarda kullanımında oldukça olumlu sonuçların alındığını vurguladı. Hematolojik kanserlerde ayrıca immünoterapilerin, akıllı ilaçların tedavide önemli sonuçlar ortaya çıkardığını söyleyen Altuntaş, "Kanser tedavisinde yeni bir dönem başlıyor. Genetikçiler ve immünologlar kanser hekimleriyle birlikte çalışıyor, yapay zeka da kullanılıyor" diye konuştu. Kanser tedavisinde artık kişiselleştirilmiş tedavilerin ön plana çıktığını belirten Altuntaş "Kanseri yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi etkilerinin uzun dönem takip edildiği kronik bir hastalık olarak göreceğiz" dedi.

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21 günde bir kendinizi dinleyin
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