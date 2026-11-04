21 ilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik operasyon! Vatandaşları 464 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi: 327 şüpheli yakalandı

Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Malatya, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van, Bayburt ve Yalova'da "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik 21 ilde operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda vatandaşları 464 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 327 şüpheli yakalandı.

SAHTE RAPOR, SAHTE KİMLİK, SAHTE İLAN…

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sigorta şirketlerinden haksız sigorta tazminatı temin ederek, sahte sağlık raporu hazırlama vaadi sunarak, kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak, yüksek kazanç sağlama amacıyla yatırım vaadiyle, araç, ev, yedek parça satışı ve sahte araç kiralama ilanları vererek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

27 MİLYAR 509 MİLYON LİRA İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

MASAK verilerine göre şüphelilerin hesaplarında 27 milyar 509 milyon lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı, suçtan elde edildiği değerlendirilen Türk lirası, döviz ve altın, ruhsatsız silah ve mühimmat ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

"SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMIYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suçlulara göz açtırmıyoruz" ifadelerine yer verildi.