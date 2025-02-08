21 saat sonra kanlı intikam! tekerlekli sandalyedeki zanlı spor salonu çalışanını öldürdü

Edinilen bilgi ve iddialara göre olay, Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Spor salonu çalışanı Velican Aras ile tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Alihan Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında Alihan Ş., olay yerinden ayrıldı ancak birkaç saat sonra geri döndü. Spor salonunun önünde bekleyen Velican Aras'a tabancayla kurşun yağdıran Alihan Ş., hızla olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Velican Aras'ı hemen hastaneye kaldırdı ancak genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PAYLAŞIMI KAN DONDURDU

Alihan Ş., cinayetten kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Tokat atıp video çekerseniz, kamera kayıtlarında vurulma anınızı izlersiniz böyle. 21 saat geçmeden kanınız akar böyle." Cinayet sonrası harekete geçen polis ekipleri, kaçan Alihan Ş. ve olay anında otomobili kullanan kardeşini yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.