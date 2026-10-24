21 yıldır kayıp olan Muharreme Oral dosyasında yeni gelişme: 4 tutuklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde Menemen'de 2005 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Muharreme Oral'ın dosyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

GİZLİ TANIK BEYANI VE İLETİŞİM KAYITLARI ELE VERDİ

Bakan Gürlek, Oral'ın aile bireyleri tarafından öldürüldüğüne ilişkin gizli tanık beyanı ile şüphelilerin iletişim kayıtlarının birlikte değerlendirildiğini açıkladı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Oral'ın bir kuyuya atıldığı iddiası üzerine geçen 19 Ekim'de düzenlenen operasyonda ağabeyleri Y.O., Z.O. ve İ.H.O. ile aile bireylerinden G.O. ve G.Ş. gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilip hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Y.O., Z.O., G.O. ve G.Ş. tutuklandı, İ.H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Oral'ın cesedine ulaşmak amacıyla yer altı görüntüleme ve tarama cihazlarıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör