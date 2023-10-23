211 daireyi 600 kişiye sattılar: Aralarında 2 de polis var

KAPI KİLİTLERİ KIRILDI DAİRELER BAŞKA KİŞİLERE KİRALANDI

Şüphelilerden Çetin Başkan Şimşek ve ona bağlı silahlı şahıslarca sitede oturan müştekilerin site içerisine sokulmadıkları tehditler edilerek, darbedildikleri, eşyalarını yağmaladıkları, müştekilerin adına dairelerin kapı kilitlerini değiştirdiklerini ve evlere zorla girildiği ve başka kişilere kiralandığına yer verildi. Ayrıca siteye güvenlik adı altında suç kayıtları olan şahısların yerleştirildiği anlatıldı. Suç örgütünün Tapu ve Noter gibi kurumlarda kamu bağlantılarının olduğu ifade edilirken bu sayede hem süreklilik, hem de güvenilirlik ilkelerini etkin kullandıklarına yer verildi. Özellikle yabancı uyruklu şikayetçilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ile oturum izinleri alabilmeleri amacıyla mülk edinmeye çalışmaları ve yeterli hukuki mücadeleyi veremeyecekleri düşünüldüğünden bahse konu suç örgütünün ana hedef kaynağı haline geldikleri de ifade edildi. Örgütün silahlı kanat lideri Çetin Başkan Şimşek'in soruşturma kapsamında cezaevine girmesi ile örgüt ile bağının ve aidiyetinin sağlanması amacıyla avukatı Ruken Mollaoğlu ile tutuksuz yargılanan örgüt üyelerine mesajlar gönderdiği tespit edildi. Sitenin elektriğinin bir şantiye üzerinden tedarik edildiği, site yönetiminin özellikle yabancı uyruklu müştekilerden elektrik borcu adı altında kayıt dışı paralar talep ettikleri, vermek istemeyen ikamet sahiplerini ise tehdit edip dairelerin elektriklerini keserek müştekileri zor durumda bıraktıkları kaydedildi.



"2 POLİS MEMURU DA ŞEBEKEYLE BİRLİKTE HAREKET ETTİ"

Suç örgütünün liderliğini Nihat Akyüz'ün yaptığının belirtildiği İddianamede, Mehmet Özçelik, Abdulsemet Kızılağaç, Çetin Başkan Şimşek ve Fatih Dere'nin örgütün yöneticileri arasında olduğu örgütün 86 kişiden oluştuğu ifade edildi. Örgüt üyeleri arasında Adaletin Aydınlığı Partisi Genel Başkanı Altuğ Ergüzel'in de olduğu iddianamede yer aldı. İddianamede, soruşturma aşamasında Abdulsemet Kızılağaç'ın telefonunda birçok kişiye ait çok sayıda tapu görsellerinin mevcut olduğu ifade edilirken, Çetin Başkan Şimşek'in örgütün silahlı yapısının lideri olduğu, Sarallar grubu olarak bilinen organize suç örgütü üyeleri ve kendi adamları ile toplu fotoğraflar çekilip sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak, daire sahiplerine ve vatadaşlara korku saldıkları da yer aldı. Eski Esenyurt Asayiş Büro Amirliği Komiseri Hüseyin Çoşkun ile örgüt lideri Nihat Akyüz arasında yazışmaların olduğu da iddianamede yer alırken polis memuru Mevlüt Kerpiç'in de sitede kurulan yönetimde yer alıp, örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu kaydedildi. Ayrıca Hüseyin Coşkun'un başka bir siteye kayyum olarak atanan Avukat Güray Tangüder'le şebeke adına pazarlık yaptığı da iddianamede yer aldı.