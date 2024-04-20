22 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Bayram öncesi 22 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü, ders olacak mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her sene yurdumuzda resmi tatil olarak kabul ediliyor ve o gün okullar kapalı oluyor. Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu bayram öncesi binlerce öğrenci ve velileri tarafından okulların durumu merak ediliyor. Peki, 22 Nisan yarım gün mü, resmi tatil mi? 22 Nisan okullar tatil mi, ders işlenecek mi? İşte yanıtı.