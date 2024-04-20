22 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Bayram öncesi 22 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü, ders olacak mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her sene yurdumuzda resmi tatil olarak kabul ediliyor ve o gün okullar kapalı oluyor. Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu bayram öncesi binlerce öğrenci ve velileri tarafından okulların durumu merak ediliyor. Peki, 22 Nisan yarım gün mü, resmi tatil mi? 22 Nisan okullar tatil mi, ders işlenecek mi? İşte yanıtı.
22 NİSAN YARIM GÜN MÜ, 23 NİSAN TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm vatandaşları kapsayan resmi tatil uygulanıyor. 22 Nisan günü ise tatil değil. Kamu kurum ve kuruluşları tam gün hizmet vermeye devam edecek.
RESMİ TATİL GÜNLERİ
Kanunlarda yer alan ulusal ve dini bayram ile resmi tatiller şu şekilde;
Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.