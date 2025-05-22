Haberler Yaşam Haberleri 22 yaşındaki Batuhan Koçan'dan kahreden haber: Elektrik akımına kapılarak can verdi!
Giriş Tarihi: 22.5.2025 14:08

22 yaşındaki Batuhan Koçan'dan kahreden haber: Elektrik akımına kapılarak can verdi!

Denizli'de 22 yaşındaki  Batuhan Koçan, bir apartmanın 4'üncü katına eşya taşımak için kurulan yük asansörünün elektrik telleri ile temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Ağır yaralanan Koçan, kurtarılamadı.

DHA
22 yaşındaki Batuhan Koçan’dan kahreden haber: Elektrik akımına kapılarak can verdi!

Olay, dün Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 4'üncü katına ev eşyası taşımak için balkondan yük asansörü kuruldu. Batuhan Koçan'ın kullandığı yük asansörü, eşya taşıdığı sırada sokaktaki elektrik tellerine temas etti. Koçan, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi, ağır yaralanan Koçan'ı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Koçan, kurtarılamadı. Koçan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
22 yaşındaki Batuhan Koçan'dan kahreden haber: Elektrik akımına kapılarak can verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz