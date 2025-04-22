222 kişilik korodan renkli repertuvar

Ekim ayında bine yakın aday arasından yapılan yetenek taramaları sonucunda 250 çocuğun seçilmesiyle kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 8-13 yaş grubunu kapsıyor. 2024 Kasım ayında kemandan bağlamaya, kemençeden piyanoya kadar farklı branşlarda eğitimlerine başlayan koro, başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Koronun eğitimlerinde bakanlıklar ve üniversitelerin yanı sıra paydaş kurum ve kuruluşlardan toplam 50 koordinatör, eğitmen ve pedagog görev aldı. Öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde her hafta sonu iki tam gün Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik müzik ve popüler müzik türlerinde eğitim alıyor. Geleneksel Türk müziğini ve çalgılarını yaşatmayı amaçlayan, bunun yanı sıra evrensel müzik çeşitliliğini de kapsamına alarak geleceğin sanatçılarını yetiştirmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk orkestrası" olarak tanımlanıyor. Orkestra şefliğini Prof. Burak Tüzün'ün, koro şefliğini Hülya Kazan'ın üstlendiği Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, bugün 222 kişilik kadrosu ve renkli repertuvarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk konserini verecek. Cumhurbaşkanlığı tarafından dört bakanlık ve iki üniversitenin işbirliğiyle ve Türk Telekom'un destekleriyle kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Türkiye Yüzyılı'nda büyümeye devam ederek Türkiye'nin dört bir yanındaki gelecek nesillerine ulaşacak.