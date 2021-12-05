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Giriş Tarihi: 5.12.2021 23:55

23. Dönem AK Parti milletvekilinin oğlu koronavirüse yenik düştü

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
23. Dönem AK Parti milletvekilinin oğlu koronavirüse yenik düştü

Denizli 23. Dönem AK Parti Milletvekili Mitat Ekici’nin oğlu Başhekim Ahmet Rıza Ekici koronavirüs tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Denizli'de 23. Dönem AK Parti Milletvekili olan Mitat Ekici'nin oğlu Denizli Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Rıza Ekici (32) koronavirüse yakalanmış ve hemen ardından tedavisi için Ankara Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.

Ankara'da tedavisi devam ederken Ahmet Rıza Ekici'nin sağlık durumu ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Ekici'i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sosyal medya hesaplarından Ekici'nin sevenleri, "Güzel insan Ahmet Rıza Ekici'yi Covid 19 sebebiyle maalesef kaybettik. Cenab-ı Allah'tan yakınlarına ve sevdiklerine sabrı cemil niyaz etsin. Mekânın cennet olsun." notuyla paylaşımda bulundu.

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23. Dönem AK Parti milletvekilinin oğlu koronavirüse yenik düştü
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