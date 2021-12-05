23. Dönem AK Parti milletvekilinin oğlu koronavirüse yenik düştü

Denizli'de 23. Dönem AK Parti Milletvekili olan Mitat Ekici'nin oğlu Denizli Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Rıza Ekici (32) koronavirüse yakalanmış ve hemen ardından tedavisi için Ankara Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.

Ankara'da tedavisi devam ederken Ahmet Rıza Ekici'nin sağlık durumu ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Ekici'i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sosyal medya hesaplarından Ekici'nin sevenleri, "Güzel insan Ahmet Rıza Ekici'yi Covid 19 sebebiyle maalesef kaybettik. Cenab-ı Allah'tan yakınlarına ve sevdiklerine sabrı cemil niyaz etsin. Mekânın cennet olsun." notuyla paylaşımda bulundu.