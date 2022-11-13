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Giriş Tarihi: 13.11.2022 22:38 Son Güncelleme: 13.11.2022 22:38

23 Nisan 1920, haftanın hangi gününe denk gelmiştir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 13 Kasım 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan 23 Nisan 1920, haftanın hangi gününe denk gelmiştir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek 23 Nisan 1920, haftanın hangi gününe denk gelmiştir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

23 Nisan 1920, haftanın hangi gününe denk gelmiştir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (13 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 23 Nisan 1920, haftanın hangi gününe denk gelmiştir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (13 KASIM 2022)

ATV ile 13 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: 23 Nisan 1920, haftanın hangi gününe denk gelmiştir?

A- Pazartesi
B- Salı
C- Perşembe
D- Cuma (CEVAP)


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23 Nisan 1920, haftanın hangi gününe denk gelmiştir?
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