'TÜFEĞİN BOŞ OLDUĞUNU SANIYORDUM ŞAKALAŞIYORDUK'

Hakkıhan Gez'in ifadesi ortaya çıktı. Gez ifadesinde "Emirhan dükkanın kapısındayken masanın altında bulunan ruhsatlı tüfeğimi çıkarttım ve Emirhan'a doğrulttum. Emirhan, 'silah boş zaten' dedi. Ben tüfeğin içerisinde fişek olmadığını düşünerek tetiği çektim. Emirhan dükkanın önünde yere düştü. Yanına koştum. Karnından yaralanmıştı. Elime geçen bir bezle Emirhan'ın karnındaki yarasına tampon yaptım. Çevredekilere ambulans ve polisi aramalarını söyledim. Emirhan, müdahale ettiğim sırada bana 'Abi hakkını helal et' dedi. Ben de ona 'saçma saçma konuşma, iyi olacaksın inşallah' diye cevap verdim. Daha sonra ambulansı beklemeden özel bir araçla Emirhan'ı hastaneye götürdüler. Tüfeğimi yaklaşık 2 yıl önce almıştım. Önceden evde duruyordu. 6 ay önce çocuğum oldu. Eve gelen giden çok olduğundan daha güvenli olur diye işyerime getirdim. Tüfeği en son bir süre önce araziye gittiğimde doldurmuştum. Olay günü tüfeğin dolu olduğunu bilmiyordum. Ben Emirhan'a şaka olsun diye tüfeği doğrulttum. Böyle bir şaka yaptığım için pişmanım" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör