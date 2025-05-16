23 yaşındaki gence kanlı pusu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Sivas Caddesi üzerinde yürüyen 23 yaşındaki genç silahla vurularak öldürüldü. Uçbağlar Mahallesi Sivas Caddesi'nde yürüyen Sinan Kaçar'a, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüphelilerce silahla ateş açıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçar, burada hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.