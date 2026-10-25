23 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaza kurbanı

İstanbul Bakırköy 'de otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Kutay Altuğ Yalçın (23), hayatını kaybetti. Kaza, Cumartesi akşamı, 20.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Kutay Altuğ Yalçın'ın kullandığı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Yalçın, motosikletten düşerek yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Yalçın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Yalçın'ın cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör