23 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Firarinin saklandığı yer şaşkınlık yarattı

FİRARİNİN SAKLANDIĞI YER ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Binadakiler, giriş kattaki dairenin kapısının kilitli, anahtarının da kayıp olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine ekipler, kapıyı kırıp daireye girdi. Evde arama yapan ekipler, firari hükümlüyü banyo kapısının arkasında yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan firari hükümlü önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

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