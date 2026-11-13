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Giriş Tarihi: 13.11.2026 16:49

23 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Firarinin saklandığı yer şaşkınlık yarattı

Adana’da 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Akrabasının evinde saklanan hükümlü, kilitli kapı kırılarak girilen dairede firarinin saklandığı yer şaşkına çevirdi. İşte detaylar…

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23 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Firarinin saklandığı yer şaşkınlık yarattı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi M.M.'nin Yüreğir ilçesindeki bir akrabasının evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekibi, 3 katlı binadaki 2 daireyi aradı ancak M.M.'yi bulamadı.

FİRARİNİN SAKLANDIĞI YER ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Binadakiler, giriş kattaki dairenin kapısının kilitli, anahtarının da kayıp olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine ekipler, kapıyı kırıp daireye girdi. Evde arama yapan ekipler, firari hükümlüyü banyo kapısının arkasında yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan firari hükümlü önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #YÜREĞİR

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23 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Firarinin saklandığı yer şaşkınlık yarattı
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