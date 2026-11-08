23 yıl sonra gelen cinayet itirafı

Aydın'da Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Elife Doğrul'un kaybolmasına ilişkin soruşturmada sıcak gelişme yaşandı. Aydın, İzmir ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Talip Musacalı, 2003 yılında imam nikahlı eşi kaybolmadan önce eşi Elife Doğrul'la tartıştığını, bu tartışmadan sonra kardeşi Metin Musacalı'nın Elife'yi evden alarak Mersin'e göndermek üzere ayrıldığını, bu tarihten itibaren Elife'den hiç haber alınmadığını, Metin'in Elife'yi öldürerek yanında çalışan Muhammet Baycur'la birlikte Söke ovasında bir yere gömdüklerini öğrendiğini ifadesinde söyledi.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca Metin Musacalı, Türkeş Musacalı, Meral Musacalı, Ömer Kan, Muhammed Baycur, Ufuk Koluçolak ve Serap Gezer hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı, Söke'de yakalandı. Metin Musacalı'nın ikinci eşi Serap Gezer, Mersin'de gözaltına alınırken, Elife Doğrul'un cesedinin yerini değiştirdiği iddia edilen Ufuk Koluçolak ise İzmir'de yakalandı. -

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör