Müge Anlı’daki 23 yıllık Elife Doğrul dosyasında yeni gelişme: 7 gözaltı

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı 2003'te 24 yaşındayken Söke'de ortadan kaybolan ve aradan geçen 23 yıla rağmen kendisinden haber alınamayan Elife Doğrul'un dosyasını tozlu raflardan indirdi. Elife Doğrul'un 29 yaşındaki kızı Hülya Yıldız Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak olayın araştırılmasını istedi.
İMAM NİKAHLI EVLİ
Elife'nin annesi Teslime Doğrul kızının Söke İlçesinde Talip Musacalı ile imam nikahlı evli olduğunu, 13 Mayıs 2003'ten itibaren kızından haber alamadığını belirterek kayıp müracaatında bulunmuştu. Ancak tüm aramalara rağmen kayıp şahıs Elife hakkında herhangi bir bilgi elde edinemedi.
KARDEŞİM ELİFE'Yİ ÖLDÜRÜP SÖKE OVASI'NA GÖMDÜ
Talip Musacalı, imam nikahlı eşi kaybolmadan önce eşi Elife Doğrul'la tartıştığını, bu tartışmadan sonra kardeşi Metin Musacalı'nın Elife'yi evden alarak Mersin'e göndermek üzere ayrıldığını, bu tarihten itibaren Elife'den hiç haber alınmadığını, Metin'in Elife'yi öldürerek yanında çalışan Muhammet Baycur'la birlikte Söke ovasında bir yere gömdüklerini öğrendiğini ifadesinde söyledi.
3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca Metin Musacalı, Türkeş Musacalı, Meral Musacalı, Ömer Kan, Muhammed Baycur, Ufuk Koluçolak ve Serap Gezer hakkında gözaltı kararı verildi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin ortak çalışması sonucu düzenlenen operasyonlarda, kayıp kadın Elife'nin kayınbiraderleri Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı, Söke'de yakalandı.
7 ŞÜPHELİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Metin Musacalı'nın ikinci eşi Serap Gezer, Mersin'de gözaltına alınırken, Elife Doğrul'un cesedinin yerini değiştirdiği iddia edilen Ufuk Koluçolak ise İzmir'de yakalandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.