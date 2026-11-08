Müge Anlı’daki 23 yıllık Elife Doğrul dosyasında yeni gelişme: 7 gözaltı

İMAM NİKAHLI EVLİ

Elife'nin annesi Teslime Doğrul kızının Söke İlçesinde Talip Musacalı ile imam nikahlı evli olduğunu, 13 Mayıs 2003'ten itibaren kızından haber alamadığını belirterek kayıp müracaatında bulunmuştu. Ancak tüm aramalara rağmen kayıp şahıs Elife hakkında herhangi bir bilgi elde edinemedi.