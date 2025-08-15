24. DÖNEM PMYO SINAV TAKVİMİ: 24. Dönem PMYO Sınavı giriş belgesi yayınlandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

İlan edilen sınav tarihinde ve belirlenen Sınav Merkezlerinde, adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı işlemleri gerçekleştirilecektir. Fiziki yeterlilik aşamasını başarıyla tamamlayan adaylar ise, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından daha sonra açıklanacak tarihte yapılacak mülakat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla veya farklı iletişim araçlarıyla gönderilmeyecek olup, internet üzerinden yapılan sınav giriş duyurusu resmi tebligat niteliğindedir.