24. DÖNEM PMYO SINAV TAKVİMİ: 24. Dönem PMYO Sınavı giriş belgesi yayınlandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

24. Dönem PMYO sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurusuna göre, 2025 yılı 24. Dönem PMYO Giriş Sınavı'na katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı tarihleri ile sınav merkezleri belirlendi. Peki, 24. Dönem PMYO giriş sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri nereden ve hangi adımlar izlenerek yapılır?
24. DÖNEM PMYO GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?
2025 yılı 24. Dönem PMYO Giriş Sınavı çerçevesinde, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı'nın müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamasına katılacak adaylar; sınav merkezlerini, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr adresinden sorgulayarak öğrenebileceklerdir.
İlan edilen sınav tarihinde ve belirlenen Sınav Merkezlerinde, adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı işlemleri gerçekleştirilecektir. Fiziki yeterlilik aşamasını başarıyla tamamlayan adaylar ise, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından daha sonra açıklanacak tarihte yapılacak mülakat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla veya farklı iletişim araçlarıyla gönderilmeyecek olup, internet üzerinden yapılan sınav giriş duyurusu resmi tebligat niteliğindedir.