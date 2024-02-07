24 yaşındaki gencin öldürüldüğü saldırının hedefinde Fenerbahçe tribün lideri varmış

Üsküdar'da Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'in de bulunduğu otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 24 yaşındaki Şükrü Can Köseoğlu'nun öldürülmesinin ardından başlatılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerinden 3'ü tutuklanırken saldırıda tribün lideri İbrahim Gümüştekin'in öldürülmek istendiği ortaya çıktı. Olay, 11 Ocak Perşembe günü 01.00 sıralarında Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan bir otoparkta meydana geldi. Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'in de içinde bulunduğu otoparka gelen 3 şüpheli uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda otoparkta bulunan Şükrü Can Köseoğlu(24) yaralandı. Şüpheliler araçlarıyla olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Köseoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Saldırıyla ilgili başlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri Bursa'da operasyonla yakaladı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KÖPRÜDE İNTİKAM MESAJI

Köseoğlu'nun cenazesi Çatalca Subaşı Köyü'nde toprağa verilirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yansıtılan lazer ışıklı görüntüde "Şükrü Can Köseoğlu ölümsüzdür, gereği yapılacaktır" yazdığı görüldü. Ayrıca, Bağcılar'da 26 Ağustos 2023 tarihinde Fenerbahçe Tribün liderlerinden olan Cem Gölbaşı ve 2 arkadaşının içinde bulunduğu araca yönelik yapılan saldırıda 2 arkadaşı ağır Gölbaşı ise hafif yaralanmıştı.